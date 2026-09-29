Aarón Mercury explica qué pasó con Naim Derrechi durante la fiesta de Abelito; lo acusa de acosar y violentar: “me das asco”

Aarón Mercury rompe el silencio tras polémica en fiesta Foto: Cuartoscuro

Aarón Mercury y Naim Derrechi protagonizaron un conflicto durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales

Por esto, Aarón rompió el silencio dando su versión de los hechos, donde descartó que hubiera sido algo planeado e incluso acusó al creador de contenido español de acosar a varias mujeres en el evento.

“En primer lugar, no es show ni fue planeado para nada. Yo no participaría en un show nunca con un tipo de persona como esta”. Aarón Mercury

¿Cómo comenzó la pelea entre Aarón y Naim?

Aarón Mercury, a través de su perfil de Instagram, publicó un video en el que cuenta cómo Naim tuvo comportamientos de acoso, por lo que él trató de intervenir, lo que desató el conflicto.

“Me le acerco y le comento: ‘Viene con nosotros, que respetara’. Me dice: ‘Ah, ¿viene con ustedes? Pues me vale’. ¿Cómo quieren que reaccione a eso?”, expresó.

Posteriormente, cuenta que Naim tomó una lata y se la lanzó mientras él estaba distraído hablando con otra persona.

“Nos empezamos a encarar en ese momento, nos separan y el hombre cobardemente cuando ve que estamos en una distancia donde yo ya no lo alcanzo y hay muchas personas, yo me le pongo a hablar aquí a una persona de mi izquierda, él decide mientras estoy distraído agarrar una lata y lanzármela en la cara”, explicó el influencer.

Cabe señalar que la agresión, menciona Mercury, le provocó que su nariz comenzara a sangrar.

“Tuviste con varios y esa asquerosidad de lo de la mamá de Abelito, es un asco de persona y no solo lo digo por todo de tu historial de mamadas que has hecho, sino porque lo compruebas cada día, güey”, puntualizó el creador de contenido.

Por su parte, Naim también subió un video explicando lo sucedido, en donde asegura que Aarón tuvo miedo de que “le bajara otra novia” y por este motivo fue que le dio su correctivo.

¿Qué ocurrió con la mamá de Abelito?

Aarón, en un segundo video, aprovechó para hablar de la situación que provocó Naim con la mamá de Abelito, más allá del conflicto entre ambos.

“Más allá de lo que hiciste conmigo, Nahim, lo que le hiciste a la mamá de Belito, bro. Me das un asco. El bailar, arrimárselo todo, como según tú dijiste, ir con tus amiguitos a decirle, ‘Sí, que se la puse en el cuello’. De verdad que me das asco, un asco”. Aarón Mercury

Aarón también criticó una presunta disculpa de Naim, pues aseguró que esta habría estado relacionada específicamente con no saber que la mujer era la mamá de Abelito, pues asegura que el parentesco de la mujer no debería ser relevante.

“¿Cuántas más necesitan para que se den cuenta del tipo de persona que es? Cada determinado tiempo dicen, ‘Ya cambió. No, ahora me disculpo’. Y esta no va a ser su última vez. ¿Dónde más escuchamos eso? ¿Cuánto más tenemos que esperar para tu siguiente desmadrito donde según te disculpas?”, puntualizó Aarón en sus videos.

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