FMF nombra a Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales

Foto: Federación Mexicana de Futbol.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) nombró a Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, anunció el organismo este viernes 9 de octubre. Según lo mencionado, la designación busca fortalecer el trabajo de los equipos nacionales en todas sus categorías.

El nombramiento fue realizado por Mikel Arriola, comisionado de la FMF, como parte de una estrategia para homologar servicios, procesos y programas de apoyo a las selecciones varoniles y femeniles.

Entre los objetivos está impulsar decisiones basadas en datos, mejorar la coordinación con los clubes y dar acompañamiento continuo a los jugadores y las jugadoras para favorecer su disponibilidad y rendimiento deportivo.

La FMF informa. 🗒️ pic.twitter.com/IOUxEn6pOw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 9, 2026

Enrique Nieto Junco será vicepresidente de Selecciones Nacionales

De acuerdo con el comunicado de la FMF, Nieto Junco tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, operativa y de competencias de las Selecciones Nacionales. También será responsable de la unidad de negocio de los equipos nacionales, con el propósito de fortalecer su funcionamiento y mejorar la coordinación entre las distintas áreas.

El organismo indicó que los cambios contemplan todas las categorías y la continuidad del Programa 365, iniciativa mencionada dentro de la estrategia para homologar los servicios y procesos de apoyo.

Nieto Junco mantendrá su cargo como secretario general adjunto

Además de asumir la nueva vicepresidencia, Enrique Nieto Junco continuará como secretario general adjunto de la FMF. Desde esa posición atenderá las relaciones institucionales con la FIFA, la Concacaf y otras organizaciones del futbol internacional, entre ellas Soccer United Marketing (SUM), así como otras confederaciones y federaciones.

De esta forma, de acuerdo con la Federación, el directivo dará continuidad al desarrollo de los vínculos institucionales relacionados con las Selecciones Nacionales.

¿Cuál es la trayectoria de Enrique Nieto Junco en la FMF?

Nieto Junco cuenta con 15 años de trayectoria en la Federación Mexicana de Futbol. Se incorporó al organismo en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial y posteriormente fue gerente de esa área.

Más adelante, ocupó las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas y Asuntos Internacionales, puestos desde los cuales participó en distintas áreas de la gestión federativa.

Así, con su nuevo nombramiento, reportará directamente a Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y a Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo.

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