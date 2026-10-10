CCE advierte tres riesgos que amenazan a empresas en México para 2027

Miles de empresas en México podrían enfrentar dificultades económicas en 2027 por tres factores: una mayor presión fiscal, la reducción de la jornada laboral y la inseguridad. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que estos riesgos podrían provocar el cierre de negocios y afectar el empleo.

En entrevista exclusiva con Uno TV, José Medina Mora, presidente del CCE, explicó que el sector empresarial enfrenta retos que podrían frenar la inversión y complicar el crecimiento económico del país.

CCE alerta por presión fiscal y posible cierre de empresas

Uno de los principales riesgos para 2027 es el impacto de las medidas fiscales en empresas con bajos márgenes de utilidad.

Medina Mora reconoció que el Gobierno necesita recaudar recursos, pero advirtió que limitar las deducciones fiscales podría llevar a algunos negocios al cierre.

“Entendemos que el gobierno necesita recaudar dinero para poder operar, pero que este no sea a costa de que corte la inversión”, señaló.

Ante este panorama, el CCE busca dialogar con legisladores sobre la Ley de Ingresos, con propuestas relacionadas con la rendición de cuentas y el combate a las factureras para reducir posibles afectaciones al empleo.

Reducción de jornada laboral presionará la productividad

Otro desafío será la reducción de la jornada laboral de 48 a 46 horas en 2027, que obligará a las empresas a enfrentar nuevos retos de productividad.

El presidente del CCE señaló que México registra una productividad equivalente al 30% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“El reto que tenemos como país es que tenemos que aumentar la productividad”, afirmó.

Inseguridad y extorsión afectan a una de cada dos empresas

La inseguridad representa el tercer riesgo para los negocios. Según Medina Mora, una de cada dos empresas fue víctima de algún delito durante los últimos 12 meses.

Los principales delitos que afectan al sector empresarial son:

Robo de mercancía, el más frecuente.

Extorsión, el segundo delito y en aumento.

Robo de vehículos.

Ciberdelitos.

Sobre las extorsiones, detalló que el 70% ocurre por teléfono y el 30% corresponde al cobro de piso u otras modalidades.

También advirtió que solo se denuncia el 3% de las extorsiones, lo que representa una cifra negra del 97%.

¿Cuándo crecerá México al 4%? Esto prevé el CCE

Pese a los riesgos, Medina Mora consideró que la economía mexicana está recuperando impulso, aunque el crecimiento sigue siendo lento.

El presidente del CCE estimó que México podría alcanzar un crecimiento económico del 4% después de 2030.

La entrevista completa con José Medina Mora estará disponible próximamente en las plataformas de Uno TV.

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