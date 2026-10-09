Protesta de trabajadores del IMSS EN VIVO: bloqueos y caos vial; movilizan a policías para liberar vialidades
Sigue EN VIVO las últimas noticias de las protestas de trabajadores del IMSS.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este viernes una serie de protestas y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo que provocó caos vial, largas filas de vehículos y afectaciones al transporte público.
Las movilizaciones se resgistran en vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico Norte, Gustavo Baz y la carretera México-Pachuca. En el Edomex, los bloqueos afectaron principalmente a Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac y Ecatepec, donde incluso se suspendió el servicio de la Línea 1 del Mexibús. Cerca del mediodía, algunos manifestantes comenzaron a retirarse de manera voluntaria.
Sigue EN VIVO las últimas noticias de las protestas de trabajadores del IMSS, así como las actualizaciones sobre bloqueos, enfrentamientos, repliegue de manifestantes y afectaciones viales en este minuto a minuto.
Sigue EN VIVO las últimas noticias de las protestas de trabajadores del IMSS. Información minuto a minuto:
Trabajadores del IMSS acuerdan abrir un carril por sentido en Circuito Interior
Los trabajadores del IMSS que mantienen un bloqueo en Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, llegaron a un acuerdo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para permitir la circulación en un carril de cada sentido. La medida busca reducir las afectaciones viales provocadas por la protesta.
SSC despliega más policías, incluidas Ateneas, ante bloqueo del IMSS en La Raza
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, equipados con cascos, llegaron al bloqueo de trabajadores del IMSS en Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza. En la zona se desplegaron más efectivos, entre ellos integrantes del agrupamiento Ateneas, mientras continúa la protesta.
Trabajadores del IMSS mantienen plantón en Reforma; exigen aumento salarial e insumos
Un grupo de trabajadores del IMSS mantiene un plantón sobre Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones del instituto, en la Ciudad de México. Los manifestantes exigen un aumento salarial y el suministro de insumos para los hospitales, como parte de las protestas que se realizan este viernes en distintos puntos de la capital.
SSC despliega policías para liberar vialidades bloqueadas por trabajadores del IMSS
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Policía Metropolitana fueron desplegados para encauzar a los trabajadores del IMSS que mantienen bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México y liberar vialidades como Eje 3 Oriente y Viaducto.
La dependencia señaló que autoridades capitalinas y federales han promovido el diálogo con los manifestantes para conocer y atender sus demandas. Agregó que el operativo busca garantizar la circulación vehicular sin impedir las expresiones de protesta.
“No te vayas a enfermar porque no hay material”: trabajadores del IMSS mantienen bloqueo
Con consignas como “No te vayas a enfermar porque no hay material”, trabajadores del IMSS continúan bloqueando Circuito Interior, en las inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México. Los manifestantes mantienen su protesta mientras persisten las afectaciones a la circulación vehicular en la zona.
Bloqueo de trabajadores del IMSS provoca fila interminable de coches en Circuito Interior
Desde el puente peatonal que cruza Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, se observa el caos vial provocado por el bloqueo de trabajadores del IMSS. La protesta mantiene afectada la circulación en la zona, donde se registra una importante concentración de vehículos.
Trabajadores del IMSS permiten paso a taxi con paciente rumbo a urgencias: “Se me está muriendo”
En medio del bloqueo en Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, una ciudadana pidió a los manifestantes que le permitieran pasar, ya que trasladaba a su madre a urgencias en un taxi. Ante la situación, los trabajadores del IMSS permitieron el paso del vehículo.
Trabajadores del IMSS bloquean ambos sentidos de Circuito Interior
Trabajadores del IMSS mantienen bloqueados ambos sentidos de Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México. La protesta provoca afectaciones a la circulación vehicular en la zona.
Trabajadores del IMSS cambian bloqueo al sentido contrario de Circuito Interior
Los trabajadores del IMSS cambiaron el bloqueo al sentido contrario de avenida Río Consulado, en Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza. Durante la protesta, algunos manifestantes se colocaron al paso de los vehículos mientras gritaban “¡Fuera Olivos!”. La movilización continúa en la zona, con afectaciones a la circulación.
Trabajadores del IMSS liberan un sentido de Circuito Interior
Trabajadores del IMSS que mantenían un bloqueo en Circuito Interior, a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, liberaron uno de los sentidos de la vialidad. La movilización había provocado afectaciones al tránsito en la zona.
Caos vial en Circuito Interior por cierre frente al IMSS La Raza
Se reporta caos vial en avenida Río Consulado, sobre Circuito Interior, en dirección al Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, debido a un cierre vial en el exterior del hospital. La circulación presenta afectaciones en la zona.