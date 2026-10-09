Protesta de trabajadores del IMSS EN VIVO: bloqueos y caos vial; movilizan a policías para liberar vialidades

Protestas del IMSS complican vialidad en CDMX y Edomex. Foto: Melina Ochoa

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este viernes una serie de protestas y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo que provocó caos vial, largas filas de vehículos y afectaciones al transporte público.

Las movilizaciones se resgistran en vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico Norte, Gustavo Baz y la carretera México-Pachuca. En el Edomex, los bloqueos afectaron principalmente a Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac y Ecatepec, donde incluso se suspendió el servicio de la Línea 1 del Mexibús. Cerca del mediodía, algunos manifestantes comenzaron a retirarse de manera voluntaria.

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