Sector económico califica al Paquete Económico como asfixiante, alerta que genera incertidumbre

El Paquete Económico 2027 es asfixiante, genera incertidumbre y representa riesgos para la competitividad de las empresas, advirtieron representantes del sector económico nacional ante la Cámara de Diputados.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la carga fiscal sigue aumentando para los mismos contribuyentes, mientras no existen incentivos para incorporar a la formalidad al 55% que permanece en la economía informal.

Empresarios advierten que el Paquete Económico 2027 es asfixiante

Durante una reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, encargada de elaborar la Ley de Ingresos, representantes del sector privado cuestionaron las nuevas disposiciones fiscales.

Reginaldo Esklér Félix, representante del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que los contribuyentes están llegando al límite de su capacidad para enfrentar mayores impuestos.

“La carga fiscal cada vez es más asfixiante, va a llegar el momento y creo que ya estamos a nada […] de que sea imposible seguirles cargando con más impuestos”.

El representante empresarial alertó que esta situación podría provocar que cada vez menos contribuyentes permanezcan dentro del sistema fiscal.

Cuestionan impuestos sobre ganancias que no existen

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) advirtió que la iniciativa de Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) contempla una utilidad mínima del 3.3% para las empresas.

Fernanda Padilla, representante de INDEX, explicó que esta disposición afectaría a negocios que operan legalmente con márgenes de ganancia menores, como aquellos que registran utilidades del 2.5%.

“Esto no es recaudación eficiente, es una doble imposición y una vulneración directa al principio constitucional de proporcionalidad tributaria”.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) cuestionó el margen mínimo de utilidad y la propuesta de limitar las deducciones al 1%.

Gabriel Andrade, representante del organismo, señaló que algunas empresas podrían enfrentar tasas efectivas de impuestos de hasta 200%, dependiendo de sus márgenes de ganancia.

“Hay algunos sectores que están trabajando y ganan 1 peso y tienen que pagar 2 pesos de impuestos”.

Contadores advierten riesgos por cambios al ISR

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó una revisión profunda del nuevo régimen fiscal, al advertir que incluso empresas que registren pérdidas podrían estar obligadas a pagar Impuesto sobre la Renta.

Martín Aguayo, representante del organismo, pidió precisar las disposiciones del artículo 78-A de la Ley del ISR.

“Que inclusive los que van a generar pérdida van a pagar Impuesto Sobre la Renta […] dejar expreso que quienes tengan pérdida fiscal no les aplicará esta disposición”.

Aunque los representantes empresariales reconocieron la propuesta para combatir la evasión fiscal, expresaron su preocupación por los posibles efectos de las modificaciones al ISR sobre la competitividad y las finanzas de las empresas.

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