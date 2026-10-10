Christopher, joven buscador de 17 años, desaparece tras ser llevado por la fuerza en Salamanca

Joven buscador desaparece en Salamanca, Guanajuato. Foto ilustrativa: Getty

Christopher Jesús Martínez Villanueva, un adolescente de 17 años e integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, desapareció el pasado jueves 8 de octubre luego de que varias personas ingresaran por la fuerza a su domicilio y se lo llevaran contra su voluntad, en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, las personas que se lo llevaron presuntamente dijeron que lo trasladarían a un centro de rehabilitación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que haya ingresado a alguna institución de este tipo.

Durante los hechos, la pareja del adolescente intentó impedir que se lo llevaran, pero fue agredida físicamente durante el forcejeo. La familia desconoce el paradero del joven y pide que se investigue lo ocurrido.

Christopher, buscador desaparecido en Salamanca: ¿qué se sabe del caso?

Christopher se había integrado al colectivo para ayudar a localizar a un familiar de su pareja, quien también permanece desaparecido. Desde su incorporación, participó en capacitaciones, talleres y jornadas de búsqueda en campo, con la intención de contribuir a la localización de personas desaparecidas.

Sus familiares y compañeros buscadores solicitan la intervención de las autoridades para localizarlo con vida. Además, exigen esclarecer las circunstancias en las que los captores se lo llevaron y determinar dónde se encuentra.

Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos: antecedentes de violencia

La desaparición de Christopher genera preocupación entre los integrantes del colectivo, que ha enfrentado distintos hechos violentos contra personas dedicadas a buscar a sus familiares desaparecidos.

Uno de los casos más conocidos es el de Lorenza Cano Flores. Hombres armados la privaron de la libertad el 15 de enero de 2024 tras irrumpir en su domicilio. Durante esos hechos, los atacantes asesinaron a su esposo, Miguel Ángel Martínez Vargas, y a su hijo, Miguel Ángel Martínez Cano, cuando intentaron impedir que se la llevaran.

Lorenza buscaba a su hermano, José Francisco Cano Flores, desaparecido desde agosto de 2018. Su paradero continúa sin conocerse, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Otro caso es el de Rocío, integrante del colectivo asesinada el 1 de octubre de 2022 en su vivienda, junto con su esposo y otro hombre. La buscadora participaba en la búsqueda de Ernesto García Romero, su familiar desaparecido en mayo de 2017.

Asesinatos de buscadoras en Guanajuato

A estos antecedentes se suma el caso de Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo que fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en marzo de 2026.

El 9 de mayo de ese mismo año, Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlalli Jáuregui Acosta, también buscadoras, fueron asesinadas a balazos mientras viajaban en motocicleta por la colonia 18 de Marzo. Ambas se habían sumado a las labores de búsqueda de Miguel Ángel Jáuregui, hijo de Patricia y hermano de Katia, localizado sin vida en una fosa clandestina en marzo de 2025.

Ante estos hechos, familiares y compañeros de Christopher exigen que las autoridades esclarezcan su desaparición y realicen las acciones necesarias para encontrarlo con vida. Hasta ahora, la información proporcionada no confirma su ubicación ni el ingreso a un centro de rehabilitación.

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