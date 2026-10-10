En Zacatecas, suspenden a jueza María Citlalli Vizcaya; acusa posible represalia política

Jueza María Citlalli Vizcaya Zamudio. Foto: Uno TV

La jueza María Citlalli Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, fue suspendida el 7 de octubre en el marco de un procedimiento disciplinario. La juzgadora considera que la medida podría estar relacionada con resoluciones que afectaron intereses políticos y con su oposición a la reforma judicial que estableció la elección de jueces por voto popular.

El procedimiento señala como motivos la presunta admisión indebida de una demanda y el otorgamiento irregular de una suspensión provisional. Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial manifestaron su respaldo a la jueza y cuestionaron las razones de la medida.

Durante una protesta en Zacatecas, los trabajadores expresaron temor de que la suspensión sea una represalia contra quienes se opusieron a la reforma judicial.

Jueza suspendida en Zacatecas señala resoluciones incómodas para el gobierno

Vizcaya Zamudio aseguró que algunas de sus resoluciones no fueron bien recibidas por actores políticos de la entidad. Entre los asuntos que mencionó están la suspensión de varias obras.

Hubo bastantes asuntos en los que yo tuve participación. Sin embargo, no fueron bienvenidas mis resoluciones por las esferas políticas. Están la suspensión del segundo piso, la suspensión de las corridas de toros, la suspensión de la presa Milpillas, la cuestión de las suspensiones y concesiones de amparo a los pensionados del ISSSTEZAC

La juzgadora también recordó su oposición a la elección de integrantes del Poder Judicial mediante voto popular y sostuvo que su caso forma parte de una situación que, según dijo, enfrentan otros jueces en el país.

Trabajadores del Poder Judicial denuncian posible represalia política

José Guadalupe Méndez de Lira, vocero de los trabajadores del Poder Judicial, afirmó que Vizcaya Zamudio impuso multas a diversas autoridades estatales, incluido el gobernador, así como a directivos y miembros de la junta del ISSSTEZAC, en asuntos relacionados con amparos de jubilados.

El representante consideró que la suspensión podría ser una represalia por la participación de la jueza en las protestas contra la reforma constitucional del Poder Judicial.

Es directamente una represalia directa del sistema de gobierno que tenemos aquí en México, para vengarse por haber sido una titular muy proactiva en la oposición que hicimos aquí en Zacatecas en contra de la Reforma constitucional del Poder Judicial para que entraran los jueces por elección popular.

Jueza teme una posible destitución o inhabilitación

Vizcaya Zamudio manifestó que espera que el procedimiento se resuelva conforme a derecho. No obstante, reconoció que contempla la posibilidad de recibir una sanción mayor.

Estoy esperando lo mejor, pero estoy preparada para lo peor. El peor escenario es que se lleve el procedimiento y me impongan una sanción de destitución o inhabilitación.

La jueza también señaló que, aunque reconoce que podían existir fallas, consideraba que la reforma judicial no debía aplicarse de esa manera.

Los trabajadores del Poder Judicial definirán en los próximos días las acciones de protesta para respaldar a la juzgadora. El procedimiento disciplinario determinará las consecuencias de los señalamientos que motivaron su suspensión.

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