Últimas noticias: Huracán Simon es categoría 4, Isaias se debilita y tormenta Rachel se mantiene

Simon alcanza categoría 3; Rachel se acerca a Baja California

Los fenómenos naturales Simon y Rachel provocarán fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en varios estados de México durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simon tocará tierra en Jalisco como huracán de categoría 4, mientras que Rachel ingresará a Baja California como tormenta tropical.

También se informó que el huracán Isaias se debilitó a categoría 1 luego de tocar tierra en Estados Unidos, sin que se esperen afectaciones en territorio mexicano.

Huracán Simon, tormenta Rachel e Isaías: últimas noticias EN VIVO

Simón se intensificó a categoría 4 El huracán Simón se intensificó a categoría 4 durante las primeras horas de este sábado 10 de octubre, de acuerdo con la advertencia 11A, emitida a las 12:00 , hora del centro de México. El aviso pide acelerar preparativos para proteger la vida y los bienes ante el fenómeno meteorológico. Hurricane #Simon Advisory 11A (12 AM CST, Sat Oct 10): Simon Becomes a Category 4 Hurricane. Preparations to Protect Life and Property Should Be Rushed to Completion. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 10, 2026 Sheinbaum alerta por lluvias torrenciales La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el huracán Simón se intensificó a categoría 3, por lo que se esperan lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur de México, principalmente en cinco estados del país. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las lluvias más intensas se esperan en cinco entidades del occidente y sur del territorio nacional: * Guerrero

* Michoacán

* Colima

* Jalisco

* Nayarit La mandataria pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. Sheinbaum confirmó que se encuentran activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva. “Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados”, expresó Sheinbaum.

Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que el huracán Simón se ha intensificado a categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.



Habrá lluvias fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país, particularmente en Guerrero, Michoacán, Colima,… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026 Tijuana llama a revisar viviendas ante las posibles lluvias Ante las posibles lluvias previstas para este fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, llamó a la población a revisar sus viviendas y tomar medidas preventivas para evitar filtraciones, desprendimientos y daños en las estructuras. La dependencia recomienda revisar techos, reparar goteras, asegurar láminas y retirar objetos sueltos de azoteas, balcones y patios. También pidió mantener limpias las canaletas y los desagües para evitar acumulaciones de agua, así como no subir a techos o estructuras inestables durante las lluvias. Además, exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura en calles, cauces y pasos de agua para prevenir encharcamientos y facilitar el paso de vehículos de emergencia. La SSPCM recordó la importancia de atender los avisos oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al 911 o utilizar la aplicación “Botón de Emergencia”. Cruz Roja Mexicana se mantiene en alerta Ante la presencia del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel, la Cruz Roja Mexicana mantiene en alerta a 587 elementos de siete estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Baja California. El personal está disponible para desplegarse durante más de 15 días en caso de ser necesario. La fuerza de tarea incluye 466 elementos de respuesta rápida, especializados en atención médica prehospitalaria, operación de ambulancias y logística. También cuenta con 81 evaluadores de daños y 40 rescatistas especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Además, la Cruz Roja Mexicana dispone de más de 3 mil 100 kits de ayuda humanitaria para apoyar a las personas que pudieran resultar afectadas. De estos, 2 mil se encuentran en Toluca, Estado de México, y mil más en Jalisco. Su distribución dependerá de los daños y las necesidades detectadas. La institución mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de ambos fenómenos meteorológicos y trabaja en coordinación con las autoridades locales para responder ante posibles emergencias. También pidió a la población seguir las recomendaciones preventivas y llamar al 911 en caso de emergencia. 🚨 #IMPORTANTE | Ante el huracán #Simón y la tormenta tropical #Rachel, Cruz Roja Mexicana se mantiene alerta y preparada para brindar apoyo a la población. ⛑️ pic.twitter.com/havrP7QNhq — Cruz Roja Mexicana en Jalisco (@CruzRojaJalisco) October 9, 2026 Isaias se debilita a huracán categoría 1 en Florida El huracán Isaias perdió fuerza y se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Uno de los reportes lo ubicó a 75 kilómetros al este-noreste de Pensacola, Florida, Estados Unidos, y a 1,022 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Por su ubicación y trayectoria, Isaías no afecta al territorio mexicano. Isaias toca tierra en Florida; advierten por inundaciones De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaias tocó tierra cerca de Destin, Florida, y posteriormente se debilitó a categoría 1. Otro aviso lo situó a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Panama City, Florida, con vientos sostenidos de 150 km/h. El organismo advirtió sobre el peligro de marejadas ciclónicas e inundaciones. #Isaias se debilitó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, a 75 km al este-noreste de Pensacola, Florida, Estados Unidos de América, y a 1,022 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria, el sistema no afecta al territorio mexicano ⬇️ pic.twitter.com/eJvoLyugIu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026 Rachel avanza hacia la península de Baja California La tormenta tropical Rachel se localiza a 940 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noreste a 15 km/h. Aunque permanece lejos de las costas mexicanas, se pronostica que en los próximos días se acerque a la península de Baja California. Mantienen alertas por vientos de tormenta tropical Rachel Las autoridades establecieron una zona de prevención en la costa oeste de Baja California, desde San José de las Palomas hasta la frontera entre México y Estados Unidos. La medida también abarca desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora. Además, se mantiene vigilancia desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco. La #TormentaTropical #Rachel se localiza a 940 km oeste-suroeste de Punta Eugenia, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su trayectoria hacia la #PenínsulaDeBajaCalifornia, por lo que se mantiene en vigilancia ⬇️ pic.twitter.com/1odfw5lIeq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026 Simon se intensifica a huracán categoría 3 frente a Colima El huracán Simon alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h. Su centro se localizó a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplaza hacia el norte a 11 km/h. #AvisoMeteorológico #Simon se ha intensificado a #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson. Más información en ⬇️https://t.co/haBIB3LRHh pic.twitter.com/u2qt5Iw1id — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026 En Jalisco, la suspensión de clases continuará en 22 municipios hasta el próximo lunes 12 de octubre. Como parte de las medidas preventivas, más de 200 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo y se habilitaron albergues para brindar refugio a quienes lo necesiten. Simon provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en Guerrero y Michoacán, intensas de 75 a 150 mm en Colima y muy fuertes de 50 a 75 mm en Jalisco. Las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. Alertan por oleaje de hasta 4.5 metros en costas del Pacífico La circulación de Simon generará oleaje de 3.5 a 4.5 metros en Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en Colima y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 80 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero. Activan zonas de prevención y vigilancia por Simon El SMN mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. También hay vigilancia desde Punta Mita hasta El Roblito, incluyendo las Islas Marías, y por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Recomendaciones ante los huracanes y tormentas tropicales

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

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