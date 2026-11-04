¿Ley 73 o 97? Conoce las diferencias y cómo consultar tu régimen desde el celular

La app es IMSS Digital. Foto: Cuartoscuro / Uno TV

Aunque existen diferencias claras sobre la Ley 73 y la Ley 97, muchas personas aún se confunden a cuál corresponde su pensión. Para estos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite saberlo a través de su aplicación para el celular y sin costo alguno. La aplicación se llama IMSS Digital.

La ventaja de la herramienta es que el trámite se puede realizar desde cualquier parte, a cualquier hora y sin necesidad de acudir a una oficina del Instituto.

¿Cómo saber a qué ley pertenece cada pensión?

Dentro de la app oficial del IMSS, las personas podrán saber a qué ley pertenecen desde el trámite “Constancia de Semanas Cotizadas“. Una vez dentro, se deben ingresar los siguiente datos:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico.

Posteriormente se le da en “Continuar” o “Generar constancia“. Luego de eso la app generará el documento en PDF donde aparece todo el historial laboral con fechas y total de semanas acumuladas.

La fecha clave es el 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social.

Ley 73 : corresponde a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

: corresponde a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Ley 97: corresponde a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Quienes cotizaron antes de esa fecha y reúnen los requisitos aplicables pueden tener derecho a elegir el régimen de pensión al momento de retirarse.

Quienes no tengan acceso a un celular o internet pueden acudir al Departamento de Prestaciones Económicas de la Subdelegación del IMSS que le corresponda de 08:00 hasta las 15:30 horas de lunes a viernes.

Si se desea conocer el directorio de instalaciones del IMSS sólo hay que darle CLIC AQUÍ.

¿Cuáles son las diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97 para pensionarse?

La principal diferencia entre ambos regímenes del IMSS es la forma en que se calcula y financia la pensión, así como el número de semanas cotizadas que se necesitan para obtenerla.

Característica Ley 73 Ley 97 Inicio de cotización Antes del 1 de julio de 1997 Desde el 1 de julio de 1997 Semanas mínimas en 2026 500 semanas 875 semanas Edad para cesantía 60 años 60 años Edad para vejez 65 años 65 años Cálculo de pensión Promedio salarial de las últimas 250 semanas, semanas cotizadas y edad Recursos acumulados en la cuenta individual Afore y modalidad de pensión Financiamiento Gobierno federal Cuenta individual; garantía estatal cuando corresponda Pensión vitalicia Sí, al cumplir requisitos Posible mediante renta vitalicia o retiro programado sujeto a condiciones Aguinaldo Sí No corresponde aguinaldo bajo el régimen ordinario de Ley 97 Conservación de derechos Requisito aplicable No se exige en los mismos términos

¿Cuántas semanas se necesitan para pensionarse con la Ley 97?

El IMSS establece un incremento gradual de 25 semanas por año en la Ley 97, hasta llegar a las 1,000 semanas en 2031.

Ley 73 en 2026 establece 500 semanas mínimas

Ley 97 en 2026 establece 875 semanas mínimas

IMSS: semanas mínimas para pensionarse Ley 97 | Requisitos de 2024 a 2031 Fuente: IMSS | Reforma de pensiones de 2020

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