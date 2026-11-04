Celulares fuera de las aulas: padres de familia piden reglas claras

La restricción al uso de celulares en las escuelas comenzó este martes 3 de noviembre en México.

En entrevista con Unotv.com, Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que regular los celulares puede beneficiar los procesos educativos, pero advirtió que la medida necesita acompañarse de herramientas para los docentes.

“Si no le dejamos las reglas claras, si no tiene las herramientas para aplicar la normativa y, segunda, para poder complementar lo que los niños necesitan aprender, pues la medida, a fin de cuentas, no va a generar mayor impacto”, señaló.

El representante de los padres de familia consideró que no basta con retirar los teléfonos de las aulas, pues también deben atenderse otros problemas educativos, como el rezago escolar y la deserción.

¿Qué deben hacer las familias ante la prohibición de celulares?

Sánchez Martínez también señaló que hace falta informar y sensibilizar a madres y padres de familia, pues, aseguró, algunas escuelas no han comunicado directamente cómo funcionará la disposición.

“Hace falta mucha sensibilización a los padres de familia. Obviamente, establecer un protocolo de comunicación”, comentó.

Explicó que las familias necesitan alternativas para comunicarse con sus hijos durante el horario escolar, especialmente ante alguna emergencia. Por ello, consideró necesario establecer mecanismos que permitan mantener el contacto sin depender de los teléfonos de los estudiantes.

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