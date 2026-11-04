Larry Rubin prevé pocos cambios para México tras elecciones en EE. UU.

El presidente de The American Society of Mexico, Larry Rubin, aseguró que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos tendrán pocas repercusiones para México, sin importar si los republicanos o los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso.

En entrevista con Uno TV, Rubin señaló que los resultados electorales aún estaban por definirse, debido a que faltaban votos por contabilizar. También destacó que el costo de vida ha sido una preocupación compartida por votantes republicanos y demócratas.

Sobre la relación bilateral, sostuvo que México seguirá siendo una pieza importante para la seguridad nacional estadounidense.

El representante de The American Society of Mexico consideró que Trump podría aumentar las solicitudes para que personas vinculadas con el narcotráfico y la política sean llevadas ante la justicia.

Agregó que la respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum será importante para determinar cómo avance esta agenda.

T-MEC podría firmarse en noviembre o diciembre, según Rubin

Uno de los principales temas abordados fue el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Rubin expresó su confianza en que el acuerdo pueda firmarse en noviembre o diciembre de este año, con Canadá participando en las negociaciones.

De acuerdo con su perspectiva, el resultado de las elecciones intermedias no impediría este proceso, debido a la importancia comercial del tratado para México y Estados Unidos.

¿Qué pasaría si los demócratas controlan el Congreso?

Durante la entrevista, Rubin también habló sobre las posibles consecuencias de una mayoría demócrata en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Reconoció que Donald Trump podría enfrentar intentos de juicio político si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, explicó que el control republicano de la otra cámara podría frenar algunas acciones.

Rubin consideró que Trump continuará impulsando su agenda, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2028.

¿Quién podría competir por la Presidencia de EU en 2028?

Sobre los posibles candidatos demócratas, Rubin señaló que todavía no existe una figura claramente posicionada.

Mencionó a Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, como uno de los perfiles que podrían adquirir mayor relevancia.

También consideró que podrían surgir aspirantes entre senadores y gobernadores demócratas.

Finalmente, destacó la participación de Barack Obama en actividades de campaña y señaló que el Partido Demócrata deberá definir nuevos liderazgos rumbo a 2028.

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