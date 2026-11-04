Barack Obama reacciona a elecciones en EE. UU. y llama a impulsar cambios

Barack Obama, expresidente de EU. Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reaccionó a los resultados electorales con un mensaje en el que destacó la participación de candidatos de distintas regiones del país y pidió impulsar una política que una a la población.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Obama aseguró que los estadounidenses enviaron una señal sobre el tipo de liderazgo que buscan. También agradeció a los funcionarios y voluntarios que participaron en la organización de las elecciones.

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face.



These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in… — Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026

Barack Obama destaca mensaje de los votantes en Estados Unidos

El exmandatario señaló que los resultados reflejan, desde su perspectiva, el deseo de los ciudadanos de contar con líderes que ofrezcan soluciones concretas a los problemas que enfrentan.

De acuerdo con Barack Obama, los estadounidenses buscan una política que acerque a las personas en lugar de generar divisiones.

También reconoció el trabajo de los candidatos que participaron en distintas regiones del país, incluso en zonas donde inicialmente se consideraba difícil obtener resultados favorables.

Obama destacó que estos aspirantes tenían diferentes orígenes y posturas políticas, pero compartían valores relacionados con el servicio público y el compromiso con sus comunidades.

Obama agradece a funcionarios y voluntarios electorales

En su mensaje, el expresidente también reconoció la participación de miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos.

Señaló que su trabajo permitió llevar a cabo una jornada electoral ordenada y cumplir una de las funciones esenciales de la democracia estadounidense.

El reconocimiento incluyó a quienes colaboraron en la organización y desarrollo de las elecciones.

¿Qué dijo Obama sobre los próximos dos años de gobierno?

Barack Obama también se refirió al futuro político de Estados Unidos y a los dos años que, según su mensaje, le quedan a la administración federal.

El expresidente planteó cuatro tareas para esta nueva etapa:

Impulsar cambios en los espacios donde exista capacidad para hacerlo.

Evitar mayores daños durante los próximos años.

Trabajar desde ahora en las decisiones que puedan implementarse.

Preparar el terreno para el futuro político del país.

Obama sostuvo que es momento de ponerse a trabajar y aprovechar los espacios disponibles para promover cambios.

Su mensaje concluyó con un llamado a actuar durante los próximos dos años y sentar las bases para el futuro.

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