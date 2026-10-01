Lluvias fuertes y granizo amenazan la CDMX este jueves 1 de octubre

Se espera cielo mayormente nublado y lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

Este jueves 1 de octubre se pronostican lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde.

Por la mañana se espera cielo nublado y presencia de bruma, con ambiente fresco en la región. En las zonas montañosas del Estado de México se prevén condiciones frías.

Lluvias fuertes en CDMX y Edomex este jueves

Durante la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido, aunque continuará el cielo nublado. Se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones se esperan tanto en la Ciudad de México como en zonas del centro y suroeste del Estado de México.

Las lluvias fuertes estarán acompañadas por descargas eléctricas, además de que existe la posibilidad de caída de granizo.

¿Qué temperatura habrá en la Ciudad de México?

En la CDMX, las temperaturas se mantendrán frescas durante las primeras horas del día y subirán conforme avance la jornada.

Para este jueves se esperan los siguientes valores:

Temperatura mínima: entre 13 y 15 °C.

entre 13 y 15 °C. Temperatura máxima: entre 24 y 26 °C.

entre 24 y 26 °C. Lluvias: de 25 a 50 mm en 24 horas.

de 25 a 50 mm en 24 horas. Viento: de componente norte de 10 a 20 km/h.

de componente norte de 10 a 20 km/h. Rachas de viento: entre 30 y 50 km/h.

Así estará el clima en Toluca

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de entre 10 y 12 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 23 y 25 °C.

En general, el pronóstico contempla ambiente fresco durante la mañana y frío en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde habrá condiciones más cálidas, pero con cielo nublado, lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo.

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