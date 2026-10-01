Joel Ortega recuerda el 2 de octubre de 1968: “El 68 me encontró”

Joel Ortega Juárez tenía 22 años cuando participó en el mitin del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Junto con sus dos hermanos, acudió a la movilización estudiantil que terminó entre disparos, heridos y detenciones.

A 58 años de aquel día, y ahora con 80 años, Joel Ortega recuerda el 2 de octubre de 1968 y los momentos que vivió antes de escapar de Tlatelolco. “Yo no encontré al 68, el 68 me encontró a mí”, asegura.

Joel Ortega recuerda el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

Estudiante de Economía en la UNAM, comunista, rebelde y activista, Ortega participaba de lleno en el movimiento estudiantil. Su actividad era tal que, según recuerda, prácticamente no salía de Ciudad Universitaria.

“Mi mamá me enviaba con mis hermanos una muda cada semana para que me cambiara y se las regresaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el día”, relata.

El 2 de octubre de 1968 llegó a Tlatelolco y observó una fuerte presencia militar.

“Ahí estaba el Ejército, nos dimos cuenta que estaban ya muchos soldados en camiones del Ejército, con tanques del Ejército, tanquetas, había helicópteros también”, recuerda. Según su testimonio, había entre 4 mil y 5 mil soldados.

Ortega asegura que nunca imaginó la dimensión de lo que ocurriría esa tarde.

Así escapó Joel Ortega de Tlatelolco

Como sobreviviente recuerda el cielo iluminado por bengalas antes de los disparos. Después vio avanzar a los soldados por el pasillo ubicado entre la Vocacional 7 y los vestigios prehispánicos.

“Corrimos hacia el oriente, hacia Reforma”, cuenta.

También recuerda un helicóptero sobrevolando y disparando, mientras un convoy del Ejército cerraba el cerco.

Joel y sus dos hermanos consiguieron cruzar Reforma. En una vecindad encontraron refugio durante algunos minutos. Después abordaron el primer taxi que pasó y se trasladaron a casa de unas tías en la colonia Álamos.

“Íbamos a una marcha pacífica”: Joel Ortega

Desde su departamento en la Villa Olímpica, rodeado de libros, discos de vinilo, máscaras, fotografías y recortes de periódicos, Ortega mantiene vivos los recuerdos de aquel episodio.

Tras investigar durante los últimos 58 años lo ocurrido en Tlatelolco, sostiene que ese día murieron 58 civiles y dos militares, además de que hubo alrededor de 500 heridos y mil 500 detenidos.

Sobre su participación en aquella movilización, Joel Ortega resume: “Nosotros íbamos a una marcha, pacífica, con mis útiles abajo y ya”.

Y sobre el hecho que marcó su vida desde los 22 años, concluye: “Yo no encontré al 68, el 68 me encontró a mí”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.