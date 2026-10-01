A un año, Nacional Monte de Piedad termina huelga; reabrirá sucursales

Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro.

Después de 365 días de huelga, este 30 de septiembre de 2026 concluyó el paro en Nacional Monte de Piedad, considerado el más largo de su historia. El acuerdo contempla el pago del 100% de salarios caídos, la regularización de plazas y el respeto al Contrato Colectivo.

La firma está prevista para las 17:00 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la participación del secretario Marath Bolaños, representantes del sindicato y del Patronato. La reapertura de las sucursales comenzará de manera gradual el 1 de octubre de 2026.

Nacional Monte de Piedad: éstos son los acuerdos para terminar la huelga

Entre los puntos establecidos para poner fin a la huelga de Nacional Monte de Piedad se encuentran compromisos laborales y económicos.

Los acuerdos son:

Pago del 100% de los salarios caídos , correspondiente a septiembre y octubre.

, correspondiente a septiembre y octubre. Regularización de plazas .

. Respeto total al Contrato Colectivo .

. Media hora de comida .

. Pago de adeudos.

Con estos acuerdos termina un paro que mantuvo cerradas las instalaciones de la institución durante un año.

¿Cuándo reabrirán las sucursales de Nacional Monte de Piedad?

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La reapertura de Nacional Monte de Piedad comenzará el 1 de octubre de 2026 y se realizará de forma gradual.

Más de 300 sucursales en todo el país permanecen cerradas desde el 1 de octubre de 2025, cuando inició la huelga.

Por ahora, la información señala que el regreso a las actividades será progresivo, por lo que las sucursales no necesariamente retomarán operaciones al mismo tiempo.

¿Qué pasará con las prendas empeñadas?

Las prendas empeñadas en Nacional Monte de Piedad permanecen bajo resguardo pese al cierre de las sucursales.

Con la firma de los acuerdos este 30 de septiembre concluyen 365 días de huelga y comienza el proceso para retomar las operaciones de Nacional Monte de Piedad en el país.

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