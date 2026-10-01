Catrinas monumentales de Atlixco cobran vida para Día de Muertos

En Atlixco, Puebla, artesanos trabajan entre estructuras de metal, cartón, pintura y pinceles para dar forma a las catrinas monumentales que protagonizarán el Valle de Catrinas 2026.

La sexta edición de esta exposición estará inspirada en dioses prehispánicos, entre ellos Tláloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xochiquetzal y Coatlicue. La muestra será inaugurada el próximo 2 de octubre, como parte de las celebraciones de Día de Muertos.

Así elaboran las catrinas monumentales de Atlixco

Cada una de las figuras comienza con un boceto y una maqueta. Después, los artesanos pasan a la herrería para construir el esqueleto que sostendrá la pieza.

El proceso continúa con trabajos de cartonería, escultura y pintura hasta conseguir las enormes figuras que serán colocadas en diferentes puntos. Algunas de las catrinas monumentales alcanzarán cerca de ocho metros de altura.

Mónica Rosas, artesana originaria de Atlixco, destacó que participar en el proyecto también representa una oportunidad para recuperar parte de la historia y mostrar el trabajo de los artistas locales.

“El representar esto fue una oportunidad increíble de venerar nuestra historia y los artistas que somos tan capaces en Atlixco porque somos originarios de Atlixco, Puebla”.

La artesana también explicó que una de las figuras está relacionada con Tláloc y con la representación de su esposa, vinculada al control de ríos y mares y a actividades como la pesca.

Dioses prehispánicos inspiran el Valle de Catrinas 2026

Jared Barojas, otro de los artesanos participantes, eligió representar a Itzpapálotl, una deidad asociada en su obra con las mariposas, la transformación, la belleza y la guerra.

Barojas explicó que antes de comenzar la pieza realizó una investigación para elegir a la deidad y conocer mejor su historia.

“Al principio fue investigación, escoger al dios y también ha venido el historiador a ayudarnos”.

La temática prehispánica marcará así la identidad de esta sexta edición del Valle de Catrinas.

¿Cuántas catrinas habrá en Atlixco?

Para la edición de 2026 se contemplan 27 catrinas monumentales.

19 figuras serán instaladas en distintos puntos de Atlixco.

serán instaladas en distintos puntos de Atlixco. Ocho catrinas viajarán a otros destinos de México y del extranjero.

La exposición del Valle de Catrinas 2026 abrirá el 2 de octubre en Atlixco, Puebla, dentro de las actividades por la temporada de Día de Muertos.

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