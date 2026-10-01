EE. UU. no solo no da tregua, tiene mucha información

La analista Alejandra Cullen participó como cada semana en Noticias en Claro, donde habló sobre la información que autoridades y medios de Estados Unidos han difundido alrededor del Cártel de Sinaloa y sus presuntos vínculos con personajes de la política mexicana.

Durante la conversación, Alejandra Cullen sostuvo que Estados Unidos cuenta con información relevante debido a los procesos que mantiene contra integrantes del grupo criminal.

“Estados Unidos no da tregua, no solo no da tregua, tiene mucha información”, afirmó Alejandra Cullen al señalar que integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en ese país han declarado y, en algunos casos, negociado con las autoridades.

La analista destacó que la información sobre el grupo criminal ha surgido desde distintas instituciones estadounidenses, entre ellas el Departamento del Tesoro, la DEA, el Departamento de Estado y tribunales.

“Todo el tiempo está saliendo información”, señaló durante su participación en Noticias en Claro.

Otro de los temas fue un artículo de The New York Times que, según lo expuesto durante la conversación, menciona a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandra Cullen precisó que el propio artículo señala, con base en fuentes anónimas, que López Beltrán no estaba siendo investigado. Sin embargo, consideró relevante el espacio que el medio estadounidense dedicó al personaje.

La analista también abordó el reciente mensaje de López Obrador sobre la defensa de la soberanía y planteó su propia interpretación sobre el contexto en que fue publicado.

Sobre posibles acciones futuras de Estados Unidos, Alejandra Cullen reconoció que “si lo van a hacer o no, no está claro”, por lo que sus planteamientos quedaron en el terreno del análisis y no como hechos confirmados.

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