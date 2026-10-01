Apagones afectan diversas colonias de tres municipios de Chiapas

Foto: Especial

La tarde-noche de este jueves, tres municipios de Chiapas se vieron afectados por un corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cerca de las 18:00 horas se presentaron apagones en colonias de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, mientras que en el municipio de Suchiapa el corte fue general, sin que se haya restablecido.

La población ha reportado estos apagones sin que la paraestatal brinde una explicación de la problemática.

En la ciudad capital, las colonias afectadas fueron del lado sur poniente, en específico las colonias Terán, Real del Bosque, Potrero Mirador, Calvarium, Popular, Ideal, entre otras.

Apenas el pasado fin de semana, la CFE realizó la interrupción del suministro eléctrico en 32 zonas de tres municipios de Chiapas debido a trabajos de modernización y mantenimiento en la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión.

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