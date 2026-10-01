Christa Pike sobrevive a intento de ejecución con inyección letal en Tennessee

Tennessee asegura que siguió el protocolo de inyección letal. FOTO: Reuters

Christa Pike, condenada por asesinar a un compañero de escuela hace tres décadas, sobrevivió este miércoles por la noche al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, informaron funcionarios penitenciarios.

El procedimiento buscaba convertirse en la primera ejecución de una mujer en Tennessee en dos siglos. Sin embargo, Pike fue trasladada en ambulancia desde la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, hacia un centro médico externo.

Christa Pike es trasladada a un hospital tras intento de ejecución

La condición de Christa Pike no ha sido informada. Tampoco se han dado detalles sobre qué ocurrió durante el procedimiento ni qué pasó después del intento de ejecución.

El Departamento de Corrección de Tennessee aseguró, mediante un comunicado, que durante el procedimiento se siguieron los pasos establecidos en el protocolo estatal.

“El Departamento de Corrección de Tennessee siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado aprobado por la Oficina del Fiscal General”, señaló la agencia.

Las autoridades también indicaron que el químico utilizado para la inyección letal ha sido efectivo anteriormente.

Tennessee asegura que siguió el protocolo de inyección letal

De acuerdo con el Departamento de Corrección, el protocolo estatal no contempla realizar procedimientos adicionales después de las acciones efectuadas durante la noche.

“El químico de inyección letal en el protocolo ha sido consistentemente efectivo, y el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de lo que se llevó a cabo esta noche”, agregó la dependencia.

Finalmente, la agencia confirmó que Christa Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál es su estado de salud ni han detallado las circunstancias que impidieron completar la ejecución.

Tampoco se dio a conocer de inmediato cuál será el siguiente paso en el caso de Pike después de su traslado al centro médico.

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