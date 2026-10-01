Joven reportado como desaparecido en Coyoacán fue localizado con vida, confirma Fiscalía CDMX

Foto: FGJCDMX

Reportado como desaparecido en la alcaldía Coyoacán, este miércoles fue localizado con vida Guillermo Luviano Ponce, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con el fotoboletín difundido por la institución, Guillermo Daniel, de 24 años, había sido visto por última vez la mañana del 28 de septiembre en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, mientras que un familiar acudió ante el Ministerio Público a reportar su desaparición.

Fue localizado Guillermo Daniel Luviano Ponce, de 24 años, quien fue reportado como desaparecido el 28 de septiembre en la alcaldía Coyoacán.



Tras el reporte, la #FiscalíaCDMX activó acciones de búsqueda y localización y solicitó información a distintas autoridades.



El joven… pic.twitter.com/5CpfZN4A9c — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 1, 2026

En la denuncia también se informó que el joven no se presentó a trabajar, ni había sido posible establecer comunicación con él, por lo que la Fiscalía activó un operativo de búsqueda que incluyó la difusión de la ficha, rastreo institucional y acciones de agentes de la Policía de Investigación (PDI) para establecer su ubicación.

Mientras que fue el martes pasado cuando el joven se comunicó con su familia, que notificó a la Fiscalía y proporcionó una fotografía con la que se confirmó su localización con vida.

De igual forma, en su comunicado la FGJCDMX señaló que Guillermo Daniel no fue víctima de delito y aseguró que continuará fortaleciendo los mecanismos de búsqueda inmediata en coordinación con la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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