Pemex eleva refinación 14.1% y reduce exportación de crudo: análisis

Foto: Reuters

La refinación de Pemex aumentó 14.1% entre enero y agosto de 2026, al pasar de 1 millón 58.5 mil a 1 millón 208.2 mil barriles diarios. En el mismo periodo, la exportación de crudo disminuyó 6.4%, de 294.4 mil a 275.7 mil barriles diarios.

El análisis de Petróleo y combustibles en México, elaborado por Ramsés Pech con datos citados de Pemex, señala que durante los primeros ocho meses del año se procesaron en promedio 1 millón 109.8 mil barriles diarios en las refinerías. Además, se exportaron 104.4 millones de barriles de crudo en el periodo.

Pemex refina más crudo y baja sus exportaciones

Los datos muestran cambios importantes mes a mes. La exportación de crudo pasó de 294 mil barriles diarios en enero a un máximo de 566 mil en junio. Después bajó a 450 mil en julio y cerró agosto en 276 mil barriles diarios, el menor nivel de los ocho meses analizados.

En paralelo, el crudo enviado a refinerías alcanzó 1 millón 217 mil barriles diarios en julio y se ubicó en 1 millón 208 mil durante agosto.

El documento aclara que la producción de líquidos utilizada en esta comparación incluye condensados, por lo que las cifras de producción, refinación y exportación no constituyen por sí mismas un balance de crudo.

Producción de crudo baja 2.6% entre enero y agosto

La producción de crudo de Pemex pasó de 1 millón 372.6 mil barriles diarios en enero a 1 millón 336.4 mil en agosto. Esto representa una reducción de 36.2 mil barriles diarios, equivalente a 2.6%.

Los condensados tuvieron un comportamiento distinto. Aumentaron de 282.6 mil a 300.8 mil barriles diarios, un avance de 6.5%.

Así, la producción total de líquidos pasó de 1 millón 655.2 mil barriles diarios en enero a 1 millón 637.2 mil en agosto, una disminución de 1.1%.

Frente a julio, agosto también registró retrocesos: el crudo cayó 2.3%, los condensados 1.9% y los líquidos totales 2.2%.

¿Cuánto combustible producen las refinerías?

El documento calcula una capacidad ajustada supuesta de 1 millón 780 mil barriles diarios para las siete refinerías consideradas. En agosto procesaron 1 millón 208.2 mil barriles diarios, equivalente a una utilización de 67.9% de esa capacidad ajustada.

Por planta, el procesamiento de crudo en agosto fue:

Olmeca: 252.5 mil barriles diarios

Salina Cruz: 246.4 mil

Tula: 182.4 mil

Salamanca: 153.7 mil

Cadereyta: 146.7 mil

Minatitlán: 119.2 mil

Madero: 107.4 mil

El análisis advierte que algunas cifras de combustibles y capacidad son provisionales, supuestas o están pendientes de confirmación, por lo que deben leerse bajo esas condiciones.

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