Pemex eleva refinación 14.1% y reduce exportación de crudo: análisis

| 02:04 | Agencias - L G Suárez | UnoTV

Pemex aumentó 14.1% la refinación y redujo 6.4% la exportación de crudo entre enero y agosto de 2026.
Petróleo cerca de los 100 dólares mientras bolsas reaccionan a crisis energética
Foto: Reuters

La refinación de Pemex aumentó 14.1% entre enero y agosto de 2026, al pasar de 1 millón 58.5 mil a 1 millón 208.2 mil barriles diarios. En el mismo periodo, la exportación de crudo disminuyó 6.4%, de 294.4 mil a 275.7 mil barriles diarios.

El análisis de Petróleo y combustibles en México, elaborado por Ramsés Pech con datos citados de Pemex, señala que durante los primeros ocho meses del año se procesaron en promedio 1 millón 109.8 mil barriles diarios en las refinerías. Además, se exportaron 104.4 millones de barriles de crudo en el periodo.

Pemex refina más crudo y baja sus exportaciones

Los datos muestran cambios importantes mes a mes. La exportación de crudo pasó de 294 mil barriles diarios en enero a un máximo de 566 mil en junio. Después bajó a 450 mil en julio y cerró agosto en 276 mil barriles diarios, el menor nivel de los ocho meses analizados.

En paralelo, el crudo enviado a refinerías alcanzó 1 millón 217 mil barriles diarios en julio y se ubicó en 1 millón 208 mil durante agosto.

El documento aclara que la producción de líquidos utilizada en esta comparación incluye condensados, por lo que las cifras de producción, refinación y exportación no constituyen por sí mismas un balance de crudo.

Producción de crudo baja 2.6% entre enero y agosto

La producción de crudo de Pemex pasó de 1 millón 372.6 mil barriles diarios en enero a 1 millón 336.4 mil en agosto. Esto representa una reducción de 36.2 mil barriles diarios, equivalente a 2.6%.

Los condensados tuvieron un comportamiento distinto. Aumentaron de 282.6 mil a 300.8 mil barriles diarios, un avance de 6.5%.

Así, la producción total de líquidos pasó de 1 millón 655.2 mil barriles diarios en enero a 1 millón 637.2 mil en agosto, una disminución de 1.1%.

Frente a julio, agosto también registró retrocesos: el crudo cayó 2.3%, los condensados 1.9% y los líquidos totales 2.2%.

¿Cuánto combustible producen las refinerías?

El documento calcula una capacidad ajustada supuesta de 1 millón 780 mil barriles diarios para las siete refinerías consideradas. En agosto procesaron 1 millón 208.2 mil barriles diarios, equivalente a una utilización de 67.9% de esa capacidad ajustada.

Por planta, el procesamiento de crudo en agosto fue:

  • Olmeca: 252.5 mil barriles diarios
  • Salina Cruz: 246.4 mil
  • Tula: 182.4 mil
  • Salamanca: 153.7 mil
  • Cadereyta: 146.7 mil
  • Minatitlán: 119.2 mil
  • Madero: 107.4 mil

El análisis advierte que algunas cifras de combustibles y capacidad son provisionales, supuestas o están pendientes de confirmación, por lo que deben leerse bajo esas condiciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

SHCP defiende crecimiento y nivel de deuda de México; pero cuestionan huachicol fiscal

Negocios

SHCP defiende crecimiento y nivel de deuda de México; pero cuestionan huachicol fiscal

¿Cuándo es El Buen Fin 2026? Éstas son las fechas

Negocios

¿Cuándo es El Buen Fin 2026? Éstas son las fechas

¿A quién le cobra el SAT ISR por el aguinaldo 2026?

Negocios

¿A quién le cobra el SAT ISR por el aguinaldo 2026?

EconomíaPemex