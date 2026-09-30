Hoy No Circula, jueves 1 de octubre: estos autos descansan en CDMX y Edomex

FOTO: UNO TV

Como parte del programa Hoy No Circula, los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán recorrer las calles de Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) este jueves 1 de octubre 2026.

De acuerdo con el calendario, la prohibición aplica para los autos con terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2. Este Hoy No Circula se aplica para todos los jueves del 2026.

Cabe destacar que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex restringe la circulación de autos de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, para reducir la emisión de contaminantes.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este jueves 24 de septiembre?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula sabatino tiene condiciones especiales, ya que los autos con holograma 1 no circulan dos días al mes.

Primer y tercer sábado del mes: no circulan autos con holograma 1 y matrícula que termine en número impar.

Segundo y cuarto sábado: autos con holograma 1 y matrícula par.

Autos con holograma 2 y extranjeros no circulan ningún sábado, independientemente de su color de engomado y terminación de matrícula.

En caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende para autos con holograma 2, extranjeros y con permiso de circulación. En cambio, el resto de los autos, incluidos los de holograma 1, pueden circular ese quinto sábado.

Cabe destacar que los domingos sí puedes manejar sin restricciones en CDMX y Edomex desde las 22:01 del sábado hasta las 05:00 del lunes, cuando se reinicia el Hoy No Circula.

¿En qué otras situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental de CDMX puede suspender el programa Hoy No Circula durante días festivos, descansos obligatorios o vacaciones, siempre y cuando la calidad del aire sea buena y no represente un riesgo para la salud.

Esta decisión depende de tres factores clave:

Los niveles de contaminantes registrados en la ciudad

en la ciudad Las condiciones meteorológicas

El monitoreo en tiempo real de la calidad del aire

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por turismo, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite manejar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser infraccionado.

Podrás conseguir dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días, o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la realiza el propietario del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Según la normativa vigente en este año, la sanción aplicable a todas las personas que no cumplan el programa Hoy No Circula será la sanción comprendida entre los 2 mil 74.8 pesos y los 3 mil 112.2, lo que supone un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no sigan las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones que se prevén en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que esté en vigor) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir sólo al pagar una multa. Los automóviles detenidos durante la Contingencia Ambiental deberán aguardar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026 en CDMX y Edomex

Los coches deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y la fecha depende de cuándo finaliza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de 2026 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) ( engomado amarillo )

) Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo ( engomado rosa )

) Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril ( engomado rojo )

) Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo ( engomado verde )

) Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio ( engomado azul )

) Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) ( engomado amarillo )

) Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre ( engomado rosa )

) Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre ( engomado rojo )

) Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre ( engomado verde )

) Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre ( engomado azul )

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.