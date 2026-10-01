Lluvias dejan inundaciones y colapsan vialidades en San Mateo Atenco

Foto: Especial

Otra vez, San Mateo Atenco terminó bajo el agua. La lluvia que se registró este miércoles provocó nuevamente inundaciones en distintos puntos del municipio, complicando el paso de vehículos y dejando a decenas de personas con dificultades para llegar a sus destinos.

Ante los niveles de agua, habitantes tuvieron que ser auxiliados por autobuses, unidades de transporte público y patrullas mexiquenses, que apoyaron en el traslado de personas que quedaron varadas.

Algunos peatones tuvieron que esperar a que pasara alguna unidad para poder atravesar las zonas anegadas, mientras que automovilistas avanzaron con dificultad entre el agua.

Una vez más, las lluvias pusieron en evidencia la vulnerabilidad de esta zona del Valle de Toluca ante las precipitaciones, con afectaciones directas para quienes utilizan estas vialidades para trabajar, estudiar o regresar a casa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.