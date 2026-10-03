Lluvias fuertes y granizo pegarán este sábado en CDMX y Edomex

Las lluvias podrían presentar descargas eléctricas y granizo FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un sábado 3 de octubre con cielo nublado, lluvias de fuertes a muy fuertes, posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan durante la tarde.

Por la mañana se pronostica cielo nublado con bruma y ambiente fresco en la región. En las zonas altas del Estado de México hará frío y podrían registrarse bancos de niebla, además de lluvias matutinas en el suroeste de la entidad.

Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, principalmente en las regiones oeste y suroeste. Se esperan acumulaciones de 50 a 75 milímetros.

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Para la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo tanto en la capital como en zonas del Estado de México.

¿Qué temperatura se espera este sábado en CDMX?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 14 a 16 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 23 y 25 °C.

En Toluca, Estado de México, el pronóstico señala una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Aunque la mañana será fresca y fría en las partes altas, durante la tarde se espera un ambiente de templado a cálido, con cielo de medio nublado a nublado.

Prevén rachas de viento de hasta 50 km/h

El pronóstico también contempla viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

Así, las condiciones para este sábado estarán marcadas por lluvias de diferente intensidad, actividad eléctrica, posible granizo y viento en la CDMX y el Estado de México.

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