Vecinos de Hacienda Santa Clara denuncian inundaciones en Lerma

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Santa Clara, en Lerma, Estado de México, denunciaron que durante la temporada de lluvias enfrentan inundaciones constantes que afectan sus viviendas y dificultan el tránsito por la zona.

Habitantes aseguran que han solicitado apoyo a las autoridades para atender el problema, pero hasta ahora no han recibido una solución definitiva. Las afectaciones, señalaron, se repiten cada año y en algunos casos el agua ha ingresado directamente a sus propiedades.

Azucena, habitante del fraccionamiento, explicó que las lluvias provocan acumulaciones de agua que impiden salir o desplazarse con normalidad.

“Se nos mete el agua, demasiado; no se puede salir, no se puede transitar, no se puede nada”, señaló. Agregó que han solicitado apoyo a las autoridades correspondientes, sin obtener una solución, y que recientemente el agua llegó hasta su propiedad.

Los vecinos aseguran que cada temporada de lluvias tienen que gastar dinero para reparar los daños provocados por las inundaciones.

Fátima, otra de las habitantes, relató que en su vivienda tuvieron que cambiar el piso y construir una pequeña barrera para tratar de impedir la entrada del agua, que también es desplazada por los vehículos cuando circulan por las calles inundadas.

“No hay una solución por parte de Odapas, la administración o el gobierno que nos apoye”, expresó.

Cárcamo dejó de funcionar tras vandalismo

De acuerdo con los testimonios, el fraccionamiento contaba con un cárcamo que ayudaba a desalojar el agua. Sin embargo, durante la pandemia las bombas fueron vandalizadas y el equipo terminó desmantelado.

Susana, habitante de Hacienda Santa Clara, indicó que desde entonces las autoridades han enviado bombas sumergibles provisionales, pero los vecinos consideran que no son suficientes para resolver las inundaciones.

“Como tal ya no tenemos un cárcamo”, explicó.

Vecinos piden una solución a las autoridades

Adriana, otra residente, aseguró que el problema se volvió más crítico después de una ampliación en una zona que identificó como “Las Partidas”.

Según su testimonio, el fraccionamiento quedó en una parte más baja y no se construyeron coladeras ni cunetas que evitaran que el agua llegara hasta las viviendas.

Los habitantes de Hacienda Santa Clara piden a las autoridades una solución para evitar que las inundaciones sigan afectando sus casas durante cada temporada de lluvias.

Uno TV buscó a las autoridades municipales para conocer la situación de la zona y las posibles medidas para atender el problema, pero no obtuvo respuesta.

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