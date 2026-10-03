Pacientes evitan IMSS en Durango tras brote; saturan Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil de Durango registra una sobrecarga en las áreas de ginecología y obstetricia por la llegada de pacientes derechohabientes del IMSS, confirmó el secretario de Salud estatal, Moisés Nájera.

El funcionario explicó que varias mujeres embarazadas han optado por atenderse en el sistema estatal de salud después de la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, donde se registró un brote bacteriano.

Moisés Nájera señaló que actualmente existe una mayor demanda de atención por parte de pacientes con seguridad social que prefieren acudir al Hospital Materno Infantil.

El secretario de Salud indicó que no cuenta con un porcentaje de incremento, pero confirmó que las pacientes están siendo recibidas.

“No te voy a mentir, sí, sí tenemos más atención, digo, pues es la psicosis normal. (…) Se siguen atendiendo, ya se los ha dicho el gobernador. No tengo un porcentaje, pero sí los estamos atendiendo”, declaró.

La llegada de estas pacientes ocurre después del fallecimiento de cinco bebés en el Hospital General de Zona Número 1, situación que ha generado desconfianza entre algunas mujeres embarazadas derechohabientes del IMSS.

Secretaría de Salud mantiene atención a pacientes

Nájera también explicó que no tiene comunicación directa con Roxana Martínez, delegada del IMSS en Durango, aunque aseguró que el sistema estatal continúa brindando atención a las gestantes.

“Al menos a mí en lo personal nunca me ha dado el teléfono, yo siempre me comunico con ella a través de su particular y tengo más comunicación con la doctora Alba, que es la líder nacional”, señaló el funcionario.

La Secretaría de Salud estatal mantiene así la recepción de pacientes que deciden solicitar atención fuera de las instalaciones del Seguro Social.

UCIN del IMSS permanece clausurada por investigación

Mientras continúa la investigación por la muerte de los cinco recién nacidos, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) donde ocurrieron los hechos permanece clausurada.

El área se encuentra bajo supervisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el brote bacteriano registrado en el hospital del IMSS.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.