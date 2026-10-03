FGR reafirma pruebas contra Ernesto “N” por contrabando de combustible

Foto: Cuartoscuro

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó que cuenta con datos de prueba contra Ernesto “N”, señalado por su presunta participación en una empresa relacionada con una investigación sobre contrabando de combustible.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indicó que la indagatoria incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos. Según la FGR, estos datos vinculan al acusado con la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar.

FGR señala pruebas contra Ernesto “N” por contrabando de combustible

De acuerdo con la FGR, Ernesto “N” era accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar. Asimismo, la dependencia sostiene que tenía una participación de 49% de las acciones de la empresa.

Los trabajos ministeriales permitieron identificar, según la Fiscalía, una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para sus operaciones. Según el comunicado, camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados por un volumen de 10 mil litros.

Empresa Ingemar registró movimientos millonarios

La FGR señaló que Ingemar estaba vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Sin embargo, la dependencia reportó que la empresa presentó un comportamiento que consideró incongruente con su perfil fiscal, debido a que registró movimientos millonarios en cuentas nacionales.

Además, la Fiscalía indicó que Ernesto “N” habría reconocido en entrevistas tener conocimiento, al menos desde 2024, de irregularidades relacionadas con los volúmenes declarados en pedimentos de importación.

Por ahora, el proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente. Será esa instancia la encargada de determinar lo que corresponda conforme a los datos de prueba que sean desahogados durante el procedimiento.

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