En Sinaloa, Ceci Flores concluye sin éxito búsqueda especial de su hijo

Concluye búsqueda especial de Alejandro Islas. Foto: Ceci Flores

Este viernes, terminó una búsqueda especial de seis días, la cual tuvo como objetivo encontrar a Alejandro Guadalupe Islas Flores, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, quien compartió un comunicado tras la finalización de la jornada.

La búsqueda se llevó a cabo en Sinaloa, específicamente en Mochicahui y en Ahome, donde decenas de personas se sumaron a las jornadas.

Mi hijo amado



Terminan seis días de búsqueda. Seis días de caminar, de escarbar, de preguntar y de aferrarnos, una vez más, a la esperanza de encontrarte.



Han pasado 3,988 días desde que desapareciste.

3,988 días sin mirarte, sin abrazarte, sin escuchar tu voz y sin saber… pic.twitter.com/L1WsUsa1nP — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 2, 2026

Búsqueda termina sin éxito

Como mencionó Ceci Flores a través de sus redes sociales, a pesar de los seis días de búsqueda, el paradero de su hijo sigue sin conocerse, luego de 3 mil 988 días desde su desaparición, registrada en Los Mochis, Sinaloa.

Terminan seis días de búsqueda. Seis días de caminar, de escarbar, de preguntar y de aferrarnos, una vez más, a la esperanza de encontrarte.

Desde el pasado 25 de septiembre y hasta este 2 de octubre, se realizaron extensas jornadas de búsqueda. En ellas, de acuerdo con la madre buscadora, participaron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa – Zona Norte, Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, SEDENA, policía estatal y Policía municipal de Juan José Ríos.

Ceci Flores continuará encabezando búsqueda

A pesar de desconocer el paradero de su hijo luego de 3 mil 988 días, Ceci Flores aseguró que la búsqueda continuará;

Soy tu madre y hay una promesa que llevo conmigo desde aquel día: no dejar de buscarte.

Por último, la madre buscadora puso a disposición el número 6623 41 56 16 por si alguien cuenta con información sobre el paradero de su hijo, quien desapareció desde el 30 de octubre del 2015.

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