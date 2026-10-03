Tom Cruise regresa a los cines en Digger, lo nuevo de González Iñárritu

Esta noche en Noticias en Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña habló sobre Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise, la cual llegó a los cines de México este 1 de octubre. El filme presenta al actor en un papel alejado de sus tradicionales personajes de acción y lo coloca como un poderoso empresario que enfrenta las consecuencias de un desastre que él mismo provocó.

La cinta también reúne a Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman y Jesse Plemons, mientras que la fotografía está a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, colaborador de Iñárritu en trabajos anteriores. Como menciona Valdés Peña, la película fue rodada en VistaVision y también tiene funciones en formato IMAX.

Digger, la nueva película de Iñárritu con Tom Cruise

En Digger, Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate cuya actividad empresarial desencadena un desastre de grandes proporciones. A partir de ese momento, el personaje emprende una carrera para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad.

La historia combina comedia negra, sátira y una crisis ambiental, mientras cuestiona la relación entre poder, dinero y responsabilidad.

Una de las características que más ha llamado la atención es la transformación de Tom Cruise, quien aparece con prótesis y una apariencia muy distinta a la que suele mostrar en sus películas. El propio actor señaló que nunca había enfrentado un proyecto como éste.

Iñárritu retoma temas de poder y comportamiento humano

La nueva producción continúa una trayectoria cinematográfica que incluye películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, Birdman, El renacido y Bardo.

En el caso de Digger, el director mexicano apuesta nuevamente por una historia con cambios de tono y una estructura narrativa que, sin revelar detalles clave de la trama, busca llevar al espectador por diferentes niveles de la historia.

Sin embargo, la película ha generado opiniones divididas entre críticos. Mientras algunas reseñas destacan su propuesta visual y la transformación de Cruise, otras cuestionan su tono y sus excesos narrativos.

Emmanuel Lubezki, detrás de la fotografía

Uno de los atractivos visuales de Digger es el trabajo de Emmanuel Lubezki, ganador del Óscar y colaborador habitual de grandes producciones de Hollywood.

La cinta marca además la primera colaboración entre Iñárritu y Tom Cruise, una combinación que llevó al actor fuera del registro que el público suele asociar con sus películas de acción.

Así, Digger ya se encuentra en cartelera en México. En palabras de José Antonio Valdés Peña, la propuesta deja al público la última palabra sobre una película que apuesta por una mezcla de sátira, espectáculo y crítica social.

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