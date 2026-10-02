Marcha de trabajadores de salud EN VIVO: tras movilización, llegan de nuevo a instalaciones del sindicato

Marcha de trabajadores de salud EN VIVO| Foto: Melina Ochoa

Trabajadores de salud federal de diversos estados del país se manifestaron frente a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSA, para exigir la renovación de dirigencias sindicales locales y denunciar las deficiencias operativas que enfrentan día con día en los hospitales públicos.

En respuesta a las inconformidades, la dirigencia nacional del sindicato afirmó que las jornadas de votación están garantizadas para todas las secciones.

Respecto a las denuncias por desabasto de insumos y medicinas en los centros de salud, la presidencia del SNTSA señaló que se mantiene comunicación con las autoridades gubernamentales para reportar las fallas en el suministro. Indicó que el diálogo está abierto.

Sin embargo, nadie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud salió a hablar con ellos, por lo que los manifestantes iniciaron su movilización.

MINUTO A MINUTO DE LA MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD