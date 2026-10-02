Marcha de trabajadores de salud EN VIVO: tras movilización, llegan de nuevo a instalaciones del sindicato
Exigen la renovación de dirigencias sindicales locales y denuncian las deficiencias operativas.
Trabajadores de salud federal de diversos estados del país se manifestaron frente a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSA, para exigir la renovación de dirigencias sindicales locales y denunciar las deficiencias operativas que enfrentan día con día en los hospitales públicos.
En respuesta a las inconformidades, la dirigencia nacional del sindicato afirmó que las jornadas de votación están garantizadas para todas las secciones.
Respecto a las denuncias por desabasto de insumos y medicinas en los centros de salud, la presidencia del SNTSA señaló que se mantiene comunicación con las autoridades gubernamentales para reportar las fallas en el suministro. Indicó que el diálogo está abierto.
Sin embargo, nadie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud salió a hablar con ellos, por lo que los manifestantes iniciaron su movilización.
MINUTO A MINUTO DE LA MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD
Trabajadores de salud llegan al exterior del sindicato SNTSA de nueva cuenta.
Llegan a la Glorieta de los Insurgentes
Marcha de trabajadores sindicalizados de salud federal llega a la Glorieta de los Insurgentes y explican a la ciudadanía el por qué de su manifestación.
Van a la Glorieta
Los trabajadores de salud federal ahora marchan por Avenida Insurgentes rumbo a la glorieta de los Insurgentes.
Se complica la circulación
Los manifestantes del SNTSA realizan un círculo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Aquí la afectación vial se complica. Tránsito tiene cortes vehiculares alrededor para desahogar el paso.
Avanzan por Reforma
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Federal marchan por Paseo de la Reforma.
Glorieta del Ángel
Permanecen en la Glorieta del Ángel de la Independencia para exigir condiciones laborales y elecciones sindicales locales
Marchan desde la sede sindical rumbo al Ángel
Integrantes adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marchan desde la sede sindical rumbo al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma.