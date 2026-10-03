¿Quién es el “Capitán Sol” y de qué se le acusa?

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, pasó más de 300 días prófugo. Lo encontraron en Zapopan, en un fraccionamiento de lujo; caminaba en short y playera, como si nadie lo buscara.

Solano Ruiz es capitán de corbeta retirado, formado en inteligencia. La Fiscalía lo señala como operador central del huachicol fiscal de la Marina durante el sexenio de López Obrador.

El combustible venía de Texas y entraba por Altamira, Tampico y Guaymas declarado como “aceite”. El Capitán Sol conseguía permisos, papeles falsos y buques: fueron 31 desembarcos; pagaba hasta un millón 750 mil pesos de soborno por barco.

Sus socios: los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina con López Obrador. La institución que, decían, no se corrompía.

El Capitán Sol y los “sobrinos” están en el penal del Altiplano; el almirante Ojeda no ha declarado.

López Obrador repetía “no robar, no mentir, no traicionar”; pero en sus puertos se robó, en sus aduanas se mintió y en la Marina se traicionó.

Ahora la Fiscal deberá demostrar si está dispuesta a trepar por la cadena de mando o si el expediente acabará donde empezó: con el ocaso del Capitán Sol y la impunidad de quienes brillaban por encima de él.

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