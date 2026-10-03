Blindan el norte de Jalisco para proteger a comunidades Wixárikas

El Gobierno de Jalisco anunció un operativo especial para reforzar la seguridad en el norte del estado, luego de las protestas de comunidades wixárikas por el aumento de hechos delictivos en la zona.

Pobladores denunciaron un incremento de robos, asaltos y enfrentamientos entre grupos criminales en caminos rurales que conectan a distintas comunidades. Ante esta situación, autoridades estatales anunciaron un despliegue coordinado con fuerzas federales y municipios.

Jalisco instala bases de seguridad para proteger a comunidades wixárikas

El operativo contempla la instalación de cinco bases de seguridad, además de vigilancia por tierra y aire en coordinación con entidades vecinas.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, explicó que se establecerán columnas de vigilancia interestatales, con patrullajes conjuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las comisarías municipales.

Mezquitic concentra operativo de seguridad

Uno de los principales puntos de vigilancia será Mezquitic, particularmente la comunidad de Tatei-Kie, San Andrés Cohamiata, debido a su ubicación y conexión con caminos que comunican con otros estados.

El funcionario señaló que durante los patrullajes detectaron rutas que conectan Jalisco con Nayarit, Durango y Zacatecas, para posteriormente volver a ingresar al territorio jalisciense. Por ello, las autoridades determinaron que se requieren acciones interestatales para mantener la vigilancia en estos caminos.

Habrá un módulo fijo de seguridad

Como parte del operativo, en aproximadamente tres semanas quedará listo un módulo fijo de seguridad que funcionará como una base permanente para los elementos desplegados en la región. El objetivo, mencionaron, es reforzar la presencia de las autoridades en las comunidades wixárikas y en los caminos rurales señalados por los habitantes.

Así, el Gobierno de Jalisco mantendrá la coordinación con las corporaciones de seguridad de los estados vecinos para atender los puntos de conexión y responder a los reportes de inseguridad en la zona.

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