Todo México tendrá lluvias este domingo por Simon, Rachel y nuevo frente frío

Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 32 estados de México continuarán con lluvias a lo largo de este domingo 11 de octubre, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en Jalisco y Colima.

El huracán Simón continúa con su acercamiento a territorio nacional, por lo que se intensificará las lluvias, el oleaje, así como las rachas de viento.

Por su parte, Rachel tocó tierra en Baja California como ciclón post-tropical, aumentando el oleaje, el viento y las lluvias. A su vez, el frente frío 2 ampliará las precipitaciones en el país.

¿Dónde lloverá este domingo 11 de octubre?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)

Colima

Jalisco

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Nayarit

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California

Sinaloa

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Durango

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Zacatecas

Tamaulipas

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Ciudad de México

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 11 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 240 a 250 km/h : Jalisco

: Jalisco Vientos de 140 a 150 km/h : Colima y Nayarit

: Colima y Nayarit Vientos de 80 a 90 km/h : Baja California, Sonora, Michoacán y Sinaloa

: Baja California, Sonora, Michoacán y Sinaloa Viento de 60 a 70 km/h : golfo de California

: golfo de California Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo Oleaje de 7.0 a 10.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima

costas de Jalisco y Colima Oleajes de 4.0 a 6.0 metro de altura: costas de Baja California y Nayarit

costas de Baja California y Nayarit Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Sinaloa

costas de Sinaloa Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Sonora

costa de Baja California Sur y Sonora Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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