Todo México tendrá lluvias este domingo por Simon, Rachel y nuevo frente frío

| 04:37 | Ángel Sánchez | Uno TV

Mientras tanto, la temperatura máxima se estima en 40 °C para este domingo.
Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 32 estados de México continuarán con lluvias a lo largo de este domingo 11 de octubre, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en Jalisco y Colima.

El huracán Simón continúa con su acercamiento a territorio nacional, por lo que se intensificará las lluvias, el oleaje, así como las rachas de viento.

Por su parte, Rachel tocó tierra en Baja California como ciclón post-tropical, aumentando el oleaje, el viento y las lluvias. A su vez, el frente frío 2 ampliará las precipitaciones en el país.

¿Dónde lloverá este domingo 11 de octubre?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)

  • Colima
  • Jalisco

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Nayarit

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Michoacán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California
  • Sinaloa
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Durango
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Tamaulipas
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Aguascalientes
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 11 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Campeche y Yucatán
  • 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 240 a 250 km/h: Jalisco
  • Vientos de 140 a 150 km/h: Colima y Nayarit
  • Vientos de 80 a 90 km/h: Baja California, Sonora, Michoacán y Sinaloa
  • Viento de 60 a 70 km/h: golfo de California
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo
  • Oleaje de 7.0 a 10.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima
  • Oleajes de 4.0 a 6.0 metro de altura: costas de Baja California y Nayarit
  • Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Sinaloa
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Sonora
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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