Todo México tendrá lluvias este domingo por Simon, Rachel y nuevo frente frío
Mientras tanto, la temperatura máxima se estima en 40 °C para este domingo.
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los 32 estados de México continuarán con lluvias a lo largo de este domingo 11 de octubre, las cuales alcanzarán puntuales extraordinarias en Jalisco y Colima.
El huracán Simón continúa con su acercamiento a territorio nacional, por lo que se intensificará las lluvias, el oleaje, así como las rachas de viento.
Por su parte, Rachel tocó tierra en Baja California como ciclón post-tropical, aumentando el oleaje, el viento y las lluvias. A su vez, el frente frío 2 ampliará las precipitaciones en el país.
¿Dónde lloverá este domingo 11 de octubre?
Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)
- Colima
- Jalisco
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Nayarit
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Michoacán
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California
- Sinaloa
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Zacatecas
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Morelos
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 11 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 240 a 250 km/h: Jalisco
- Vientos de 140 a 150 km/h: Colima y Nayarit
- Vientos de 80 a 90 km/h: Baja California, Sonora, Michoacán y Sinaloa
- Viento de 60 a 70 km/h: golfo de California
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo
- Oleaje de 7.0 a 10.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima
- Oleajes de 4.0 a 6.0 metro de altura: costas de Baja California y Nayarit
- Oleajes de 3.0 a 5.0 metro de altura: costas de Sinaloa
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California Sur y Sonora
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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