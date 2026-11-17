Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en los últimos ocho años salieron de la pobreza 17 millones de mexicanos, informó el Gobierno federal.

Así lo dio a conocer la subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Violeta Vázquez, durante la conferencia mañanera.

“En términos de población, las personas que viven en pobreza pasaron de ser 43.9 millones en 2018 a ser 26.6 millones en 2026. Esto son 17.3 millones de personas que han salido de la pobreza en estos 8 años. Esta cantidad, por cierto, equivale a la población total del Estado de México, que es el estado más poblado del país” Violeta Vázquez Rojas / subsecretaria Secihti

En la misma conferencia matutina, Julio Berdegué, secretario de Desarrollo Rural, presumió la aportación de México en la reducción de la pobreza en la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“La CEPAL encuentra que la reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional, es decir, para toda América Latina, en el año 2024 se explica principalmente por México. México fue responsable ese año de 60 % de la reducción de la pobreza en todo el continente de América Latina y el Caribe” Julio Berdegué / secretario de Desarrollo Rural

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