Prepa 1 de la UNAM suspende clases tras intento de toma; rector reporta situación “bajo control”

Rector respondió sobre situación en ENP 1 “Gabino Bareda”. Foto: SSC CDMX

Tras la viralización de un video donde se observa una riña al interior de la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, la dirección del plantel de la UNAM informó que las clases fueron suspendidas este miércoles luego de que un grupo de personas encapuchadas intentó tomar las instalaciones del plantel ubicado en Xochimilco.

El rector de la Universidad, Leonardo Lomelí, aseguró que la situación ya fue atendida y se encuentra bajo control, mientras las autoridades universitarias iniciaron una investigación para determinar responsabilidades.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Movilización en la Prepa 1 de la #UNAM. La presencia de alrededor de 20 alumnos encapuchados dentro del plantel “Gabino Barreda”, en #Xochimilco, provocó la intervención de autoridades y, según reportes difundidos en redes sociales, la evacuación de estudiantes. La… pic.twitter.com/YbS7QSFlJc — Uno TV (@UnoNoticias) October 7, 2026

Rector: la situación ya está controlada

Al ser cuestionado sobre los hechos, Lomelí señaló que este tipo de incidentes suelen ocurrir de manera periódica en algunos planteles, aunque destacó que fueron contenidos oportunamente.

“Periódicamente, es algo recurrente, pero lo importante es que la comunidad sepa que se está atendiendo y está controlado”.

UNAM confirma intento de toma del plantel

Por su parte, el director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Raúl Rodríguez, explicó que durante la mañana un grupo de alumnos encapuchados ingresó con la intención de tomar las instalaciones y suspender actividades.

De acuerdo con su versión, funcionarios universitarios pidieron a la comunidad continuar con las labores académicas normales, situación que derivó en un forcejeo que fue captado en los videos difundidos en redes sociales. Posteriormente, usuarios compartieron videos de los estudiantes encapuchados en las áreas comunes de la Prepa 1.

TENSIÓN EN PREPA 1 DE LA #UNAM



Momentos de tensión se registran esta mañana en Prepa 1, de la UNAM, luego de una movilización de elementos de la SSC CDMX ante un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas al interior.



Alumnos exigieron mayor seguridad dentro de… pic.twitter.com/05byfMxLXG — Halcon (@HalconOnce) October 7, 2026

“Hoy se presentan alumnos encapuchados al plantel queriendo hacer una toma, invitando a la comunidad a desalojar el plantel; sin embargo los funcionarios conminan a que sigan las actividades normales, surge por ahí un forcejeo”.

Plantel señala ingreso por la fuerza a oficinas administrativas

Horas después, la dirección de la Prepa 1 emitió un posicionamiento en el que confirmó que durante los últimos días había recibido peticiones formales de estudiantes y que incluso el martes se ofrecieron mesas de diálogo para atenderlas.

Sin embargo, sostuvo que este miércoles un grupo de personas encapuchadas ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas.

Según la escuela, el personal intentó contener la situación y fue en ese contexto donde ocurrieron los hechos que posteriormente circularon en redes sociales.

Además, informó que cualquier integrante de la comunidad que considere haber sido afectado podrá presentar una denuncia para que se proceda conforme a derecho contra quien resulte responsable.

Suspenden actividades académicas

La dirección del plantel explicó que, como medida preventiva y con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, se determinó suspender las actividades académicas durante este miércoles.

Asimismo, reiteró su disposición para resolver las demandas de la comunidad mediante el diálogo y rechazó cualquier forma de violencia.

Ya investigan los hechos

Raúl Rodríguez confirmó que la Defensoría de los Derechos Universitarios ya se encuentra atendiendo el caso dentro del plantel.

“Ya se encuentra en el plantel la Defensoría de los Derechos Universitarios para atender el asunto; se harán las investigaciones correspondientes y quien resulte responsable será acreedor a las sanciones correspondientes de acuerdo con nuestra legislación”.

Durante las primeras horas de la jornada circularon versiones extraoficiales sobre un posible estudiante lesionado; sin embargo, hasta el momento la UNAM no ha confirmado esa información.

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