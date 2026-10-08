Mauricio Kuri niega fractura con Gobierno federal por academia; asegura cumplir con la ley

Foto: Cuartoscuro | Archivo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que no hay fractura con el Gobierno de México y que entiende las dudas que pudieron surgirle a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aseguró que la visita del embajador de Estados Unidos no implicó la firma de ningún acuerdo y solo se celebró un acto protocolario.

Asimismo, confirmó que ya sostuvo comunicación con autoridades federales y garantizó que se cumplirá con los protocolos de seguridad para la operación de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, cuya construcción inició este miércoles.

“Querétaro tiene muy buena relación con la Federación. Hemos tenido desde hace muchos años una muy buena colaboración con muchas embajadas, entre ellas, la de Estados Unidos… Entiendo el ‘alarmamiento’ de la presidenta, que nos llama para que sigamos los procesos y nos queda claro que así siempre lo hemos hecho” Mauricio Kuri González / gobernador de Querétaro

Además, aseguró que siempre se ha cumplido con los procesos de ley y la visita del embajador solo fue para colocar la primera piedra del proyecto, pues recordó que, en colaboración, “llevan muchísimos policías capacitados”.

“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la cancillería se especifica que no había ningún tema de agentes trabajando” Mauricio Kuri González / gobernador de Querétaro

El mandatario estatal agregó que sostuvo comunicación con el canciller Roberto Velasco y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y se acordó el acompañamiento para garantizar que se cumpla con la ley en lo que se refiere a la operación de la Academia.

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