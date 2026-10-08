¿Quién es Iván Cazarín, alias “El Tanque”?

Omar García Harfuch anunció la detención de Iván Cazarín, alias el “Tanque”, como mero trámite… leyó cinco cargos y omitió lo esencial: el “Tanque” operaba para el CJNG en cuatro estados y en 2015 derribó con un misil un helicóptero Black Hawk; murieron 10 elementos de las fuerzas armadas.

Tampoco dijo que el expediente alcanza a Jorge Amílcar Olán, contratista cercano a Andy y Bobby López Beltrán, hoy prófugo en Suiza… hasta 2018 vendía azulejos en Tabasco… después ganó contratos en el Tren Maya y el Interoceánico… no cambió de oficio; cambió de amigos.

El “Tanque” controlaba a la Barredora, la franquicia del Cártel en Tabasco que encabezó Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López… en la trama aparecen, además de Adán Augusto, Andy, Bobby López Beltrán, hijos de López Obrador, y el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina.

Washington sancionó esa red desde 2024… López Obrador la ignoró dos años… cayó el “Tanque”… días antes, el “Capitán Sol”… ambos saben quién cobró y quién protegió… Washington ordena detenerlos para que hablen… México, para que callen.

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