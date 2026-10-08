Expresos políticos demandarán al Estado venezolano por torturas

Un grupo de expresos políticos de Venezuela prepara una demanda contra el Estado venezolano por presuntas torturas, tratos crueles y violaciones a los derechos humanos durante su reclusión en Caracas. Los afectados buscan una reparación por los daños y perjuicios que aseguran haber sufrido.

La acción legal será presentada por la defensa de personas que estuvieron detenidas en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en la zona 7 de Boleíta Norte, en Caracas.

Moisés Gutiérrez, abogado de los expresos políticos, informó que iniciarán acciones legales contra el Estado venezolano para exigir una reparación.

“Nosotros hemos tomado la iniciativa de iniciar acciones legales en contra del Estado venezolano. Y no podemos decir que hay transición sin reparación”, declaró.

Por su parte, Omar Torres, uno de los afectados, explicó que buscan una compensación por los daños que atribuyen a las autoridades venezolanas.

“Lo que estamos pidiendo es resarcimiento por daños y perjuicios de las actividades causadas por el Estado venezolano en contra de nosotros”, señaló.

Denuncian torturas físicas y psicológicas en centro de reclusión

Los expresos políticos compartieron testimonios sobre las condiciones en las que permanecieron detenidos. Denunciaron golpes, torturas físicas y psicológicas, falta de higiene y condiciones inadecuadas para dormir.

Omar Torres aseguró que estuvo en espacios donde varias personas tenían que dormir en el piso, sin camas ni colchones. También denunció falta de condiciones sanitarias y gritos durante las noches.

Renny Chourio, otro expreso político, afirmó que pasó mes y medio sin poder bañarse ni cepillarse los dientes.

“Diez días sin ir al baño porque no comíamos absolutamente nada”, relató.

En tanto, Kelvin Galván denunció que sufrió lesiones graves durante su detención, entre ellas una afectación en el tímpano que le provocó problemas de audición.

También aseguró que recibió golpes en el estómago, sufrió una lesión en un dedo y fue sometido a descargas eléctricas. Galván afirmó que cuenta con pruebas y testigos de lo ocurrido.

Más de 400 presos políticos permanecerían en Venezuela

De acuerdo con cifras extraoficiales, todavía hay más de 400 presos políticos en Venezuela.

Además, según un reciente pronunciamiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, el aparato represivo en el país continúa intacto.

La defensa de los expresos políticos busca que el Estado venezolano responda legalmente por los daños que los denunciantes aseguran haber sufrido durante su detención.

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