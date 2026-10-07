Captan en video golpiza a policías de tránsito durante operativo en el Centro Histórico; hay 7 detenidos

Detenidos por agresión a policías. Foto: X @SSC_CDMX

Dos agentes de tránsito y un guardia de seguridad fueron agredidos sobre la calle de Motolinía en el Centro Histórico de la Ciudad de México, durante un operativo de recuperación de espacios.

La agresión, por la que se confirmó la captura de siete hombres, fue captada en video y comenzó a circular en redes sociales.

Agresión a policías queda en video

En la grabación se observa como dos de las víctimas se alejan del grupo de agresores. Sin embargo, uno de ellos empuja a un oficial y termina derribándolo.

En ese momento, el grupo de sujetos comienza a lanzarle patadas, principalmente, en la cabeza y el rostro.

Mientras uno de los oficiales ya era agredido, el segundo trató de ponerse a salvo, presuntamente en un establecimiento; sin embargo, algunos sujetos lo sacaron y terminaron por someterlo en el suelo en donde también fue pateado en repetidas ocasiones.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

GOLPIZA a policía en el Centro, caen 7:



Ocurrió en Madero y Motolinia, tras un operativo de reordenamiento.



Hay 2 agentes heridos y estos son los 7 presuntos agresores, miembros de un grupo de choque. pic.twitter.com/A7IglvUjdn — Antonio Nieto (@siete_letras) October 7, 2026

Tras varios segundos de golpes, finalmente los sujetos se alejaron del sitio dejando a los oficiales tendidos en el piso en donde fueron auxiliados, en un primero momento, por personas que se acercaron para que pudieran ponerse de pie.

Autoridades confirman 7 detenidos

Luego de la agresión, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó la detención de siete hombres, presuntamente vinculados a la agresión a los oficiales de tránsito.

De acuerdo con el secretario capitalino, “los agresores ya fueron presentados ante el Ministerio Público, para continuar con las investigaciones” luego de agredir a los elementos de policía.

Vázquez señaló que los agentes se encontraban realizando un “operativo de recuperación de espacios en el Centro Histórico para el desalojo de motocicletas estacionadas en ese sitio”.

#Importante | En la calle de #Motolinia, alcaldía @AlcCuauhtemocMx, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a siete hombres que previamente agredieron a dos oficiales de Control de Tránsito y a un guardia de seguridad privada durante el operativo de recuperación de espacios en el… pic.twitter.com/ikCcuFq39U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 7, 2026

¿Cuál es estado de salud de los policías golpeados?

Pablo Vázquez también informó que uno de los policías de tránsito y el guardia de seguridad recibieron atención médica y tuvieron que ser trasladados a un hospital en donde reciben atención médica especializada.

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