Karyme Lozano denuncia robo de miles de pesos tras usar un taxi: VIDEO 

Karyme Lozano denuncia robo Foto: Cuartoscuro

La actriz Karyme Lozano utilizó sus redes sociales para denunciar el presunto cobro de 12 mil pesos tras usar un taxi, en un viaje que habría tenido un costo de 57 pesos.

En el video subido a TikTok explicó que ocurrió después de salir del Museo de Arte Moderno, cuando utilizó uno de los taxis que ya había usado anteriormente sin tener problemas.

“Amigas, amigos, quiero pedirles que tengan cuidado con el modo de operar de estas personas, les voy a contar lo que me pasó para que no les pase a ustedes” mencionó en el video.

La actriz contó que al llegar a su destino intentó pagar el viaje en efectivo, pero el conductor le habría indicado que tenía que hacerlo con tarjeta: “Cuando llegamos al lugar le doy un billete y me dice ‘no, tiene que pagar con tarjeta’ y yo ‘son 57 pesos’, o sea, y me dice ‘es de sitio, tiene que pagar con tarjeta’”.

Karyme afirmó que primero utilizó su tarjeta American Express, pero la operación fue rechazada, por lo que posteriormente realizó el pago con una tarjeta de crédito HSBC.

“Algo ya no me latió, pero estaba con Anita, de noche, muy solo por donde estábamos”. Karyme Lozano

Un cobro de 12 mil pesos

En su relato, Karyme afirmó que mientras cenaba recibió un mensaje de American Express en el que se le notificó sobre un intento de cobro por 12 mil pesos, el cual fue rechazado al ser considerado como posible fraude.

“Checo y veo que me metieron un gol de 12 mil pesos, habló inmediatamente, explico todo”, aseguró.

Además, señaló que el movimiento aparecía relacionado con un supuesto cobro de refacciones y aseguró que desconocía cómo se habría realizado la operación: “Yo metí la tarjeta donde decía 57 pesos”.

La actriz mencionó que desconoce si tenían otra máquina de cobro cerca o cómo realizaron la operación cuando ella ingresó la tarjeta y verificó la cantidad que aparecía, puntualizando con tristeza que para robar son creativos.

Cabe señalar que en el banco donde se realizó el cobro le indicaron que no podían hacer nada porque ella ingresó el NIP, por lo que la actriz, quien no ha recuperado el dinero, aseguró que seguirá escalando la situación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.