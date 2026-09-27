FGR aclara qué sigue para Ernesto Ruffo tras dejar el penal de El Altiplano 

Ernesto Ruffo, exgobernador de B.C. saliendo de El Altiplano. Foto: Cuartoscuro.

Ernesto Ruffo, exgobernadora de Baja California, abandonó el Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” luego de que la autoridad judicial determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en su domicilio por razones humanitarias, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía aclaró que el cambio en el lugar donde se cumple la medida cautelar no significa que el proceso penal de Ernesto Ruffo se detenga o presente modificaciones.

De acuerdo con la FGR, la defensa argumentó ante la autoridad judicial que el imputado es una persona adulta mayor y presenta problemas de salud, razones por las que se autorizó el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar.

FGR señala que la prisión preventiva sigue vigente

La FGR explicó que los delitos que se imputan al exgobernador de Baja California, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre aquellos que conllevan la imposición de prisión preventiva oficiosa.

Por ello, la Fiscalía señaló que la aplicación de esta medida cautelar no depende del criterio del Ministerio Público Federal (MPF).

La dependencia agregó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una presunta red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones.

Según la investigación referida por la FGR, las actividades se realizaban mediante una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ernesto Ruffo es uno de los principales socios.

Investigación de la FGR contra Ernesto “N”

La Fiscalía General de la República indicó que la indagatoria cuenta con datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.

La dependencia señaló que estos elementos permitieron establecer que la empresa de la que el exgobernador de Baja California es accionista presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

La FGR reiteró que el cambio del lugar donde se cumple la prisión preventiva no modifica el desarrollo del proceso penal y señaló que mantiene su respeto a la Ley, al debido proceso y a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

¿Qué sigue para Ernesto “N” tras salir de El Altiplano?

Ernesto Ruffo continuará sujeto a la prisión preventiva oficiosa, pero ahora deberá cumplirla en su domicilio, conforme a la resolución del Juez de Control. La FGR precisó que esta modificación únicamente cambia el lugar donde se ejecuta la medida cautelar y no detiene ni modifica su proceso penal.

Como parte de las condiciones establecidas por la autoridad judicial, el exgobernador de Baja California tendrá vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional, además de que no podrá salir del país. También se ordenó el retiro de su pasaporte y visa, así como la prohibición de acercarse a los testigos y a las personas relacionadas con la investigación.

El proceso continuará por los delitos que se le imputan, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La FGR señaló que la investigación ministerial cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros datos de prueba.

Por lo tanto, su salida del Altiplano no representa el cierre del procedimiento judicial, sino el cambio del lugar en el que cumple la medida cautelar mientras continúa su proceso penal.

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