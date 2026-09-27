“Es imposible considerar normal poner fin a la vida”: Papa León XIV se pronuncia contra la eutanasia

Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV afirmó este domingo en el santuario de Lourdes, Francia, que es “imposible” considerar como algo “normal” la eutanasia y el suicidio asistido, durante un encuentro con peregrinos enfermos y con discapacidad.

Papa León XIV habla sobre la eutanasia en Lourdes

Ante los asistentes, el sumo pontífice señaló que poner fin a la vida no puede considerarse un hecho normal y sostuvo que una disposición legal no determina necesariamente su valoración moral.

“Es imposible considerar normal el hecho de poner fin a la vida. Lo que es legal no es necesariamente moral” Papa León XIV.

El papa también señaló que ninguna ley humana debe hacer perder la certeza sobre la dignidad de las personas. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes al encuentro.

El pronunciamiento ocurre después de que el Parlamento de Francia autorizara en julio la eutanasia y el suicidio asistido para algunos pacientes con enfermedades incurables.

La Iglesia católica se ha opuesto a estas medidas y ha descrito la autorización como una “ruptura antropológica”.

León XIV cuestiona la “muerte programada”

El papa León XIV ya se había pronunciado sobre el tema el viernes, cuando cuestionó ante el presidente francés, Emmanuel Macron, lo que describió como “la oferta de una muerte programada”.

Durante su encuentro en Lourdes, el pontífice también se dirigió a los peregrinos enfermos y con discapacidad que acudieron al santuario.

“Ustedes no son un peso, son el corazón palpitante de nuestra humanidad y un tesoro precioso para la Iglesia”, expresó.

El papa estadounidense-peruano calificó a Lourdes como una “ciudad de los enfermos y de la esperanza”.

El santuario de Nuestra Señora de Lourdes, ubicado a los pies de los Pirineos franceses, es un centro de devoción católica al que acuden enfermos y peregrinos.

De acuerdo con la Iglesia católica, en Lourdes se han reconocido 72 curaciones consideradas milagrosas.

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