Detienen al “Bebo”, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

Cae “Bebo”, operador financiero del Cártel del Golfo. Foto: Defensa.

Jesús Manuel N, identificado como “Bebo”, fue detenido durante un operativo realizado en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde también fueron asegurados alrededor de 500 mil litros de combustible, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con los reportes, la detención fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central, en los que participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante esas acciones se cumplimentaron 19 Órdenes Técnicas de Investigación, con las que se logró la detención de Jesús Manuel N, alias “Bebo”, y otras dos personas.

“Bebo” es señalado por contrabando de hidrocarburos

Jesús Manuel “N”, “Bebo”, está vinculado, de acuerdo con la información oficial, con una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero.

También se señala que presuntamente trabaja bajo las órdenes de César N, alias “Primito”, identificado como jefe de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, con presencia en Nuevo León y Tamaulipas.

El detenido cuenta además con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué aseguraron durante el operativo?

Como resultado de las investigaciones y cateos, las autoridades aseguraron diversos inmuebles, vehículos, combustible y otros objetos, entre ellos:

13 inmuebles

4 tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo

2 aeronaves

50 vehículos de diversas características

107 remolques tipo cisterna

84 tractocamiones

49 camiones recolectores de basura

11 bombas despachadoras

Alrededor de 500 mil litros de combustible

1.3 kilogramos de metanfetamina

219 cartuchos

7 motocicletas

Diverso numerario

Lo asegurado quedó a disposición de la FGR en sus sedes de Chihuahua, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y realizar las acciones periciales pertinentes, además de determinar su situación jurídica.

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