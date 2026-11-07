Prevén chubascos y frío para este sábado en CDMX

Las lluvias en CDMX están previstas para la tarde

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un sábado 7 de noviembre con cambios en el clima. Aunque la mañana será fresca y con cielo parcialmente nublado, por la tarde se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas, además de un ambiente cálido.

El pronóstico indica que la temperatura máxima en CDMX será de 23 a 25 grados, mientras que la mínima oscilará entre 10 y 12 grados. También se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

¿A qué hora se esperan lluvias en CDMX este sábado?

Las lluvias en CDMX están previstas para la tarde de este sábado 7 de noviembre, cuando aumentará la nubosidad y habrá condiciones para chubascos dispersos.

Se estiman acumulaciones de lluvia de 5 a 25 milímetros en 24 horas, con posibilidad de descargas eléctricas.

Durante el día, las condiciones del tiempo serán las siguientes:

Mañana: cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Tarde: ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias.

Temperatura mínima: de 10 a 12 grados.

Temperatura máxima: de 23 a 25 grados.

Viento: de componente norte, de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México también se esperan precipitaciones durante la tarde, acompañadas de actividad eléctrica.

Sin embargo, las condiciones serán distintas durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas altas de la entidad, donde se pronostica un ambiente frío.

Para Toluca, se esperan temperaturas más bajas que en la capital del país:

Temperatura mínima: de 3 a 5 grados.

Temperatura máxima: de 20 a 22 grados.

El pronóstico para el Valle de México contempla además presencia de bruma durante la mañana y vientos del norte con rachas de hasta 45 km/h.

De esta manera, tanto la capital como el territorio mexiquense tendrán una jornada que comenzará con ambiente fresco y dará paso a temperaturas más cálidas, mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones durante la tarde.

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