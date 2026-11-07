¿Cuántas modalidades para pensionarte tiene el IMSS y cuál te corresponde?

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con diferentes modalidades de aseguramiento para incorporar a los trabajadores a la seguridad social, ya sea mediante una relación laboral con un patrón o a través de esquemas de inscripción voluntaria. Sin embargo, no todas permiten acumular semanas de cotización ni generar ahorro para el retiro, pues algunas únicamente ofrecen servicios médicos.

Para conocer cuáles te permiten construir el derecho a una pensión, es importante distinguir entre las modalidades de aseguramiento y los dos regímenes de retiro del IMSS: la Ley 73 y la Ley 97. La opción que te corresponde depende de tu situación laboral, la fecha en que comenzaste a cotizar y las condiciones de tu afiliación.

Foto: Uno TV

¿Qué modalidades del IMSS sí permiten acumular semanas para pensionarte?

El IMSS contempla diferentes formas de aseguramiento, pero para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez necesitas estar incorporado a un esquema que incluya el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV).

Entre las modalidades que contemplan este seguro se encuentran:

Régimen obligatorio y esquemas de trabajo:

Modalidad 10: trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad. También incluye el esquema de incorporación de personas trabajadoras independientes, que pueden cotizar por cuenta propia y generar ahorro para el retiro.

trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad. También incluye el esquema de incorporación de personas trabajadoras independientes, que pueden cotizar por cuenta propia y generar ahorro para el retiro. Modalidad 13: trabajadores permanentes y eventuales del campo.

trabajadores permanentes y eventuales del campo. Modalidad 14: trabajadores eventuales del campo cañero.

trabajadores eventuales del campo cañero. Modalidad 17: trabajadores cuyos patrones tienen convenios de reversión de cuotas por subrogación de servicios.

trabajadores cuyos patrones tienen convenios de reversión de cuotas por subrogación de servicios. Modalidad 30: productores de caña de azúcar.

Esquemas de incorporación voluntaria y continuación de cotizaciones:

Modalidad 38 y 42: corresponden a determinados trabajadores al servicio de administraciones públicas y gobiernos. Incluyen el seguro de retiro, aunque sus prestaciones dependen del esquema de aseguramiento.

corresponden a determinados trabajadores al servicio de administraciones públicas y gobiernos. Incluyen el seguro de retiro, aunque sus prestaciones dependen del esquema de aseguramiento. Modalidad 40: Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Permite que las personas que dejaron de trabajar bajo una relación laboral subordinada continúen cotizando por su cuenta para acumular semanas y recursos para el retiro.

También existen modalidades anteriores que pueden conservar derechos para quienes se afiliaron bajo sus condiciones originales. Es el caso de las modalidades 35, 43 y 44, cuya incorporación voluntaria dejó de estar disponible con la reforma de diciembre de 2023, aunque se reconocieron los derechos de quienes ya estaban asegurados.

¿Qué modalidades del IMSS no sirven para obtener una pensión por jubilación?

No todas las formas de afiliación contemplan el seguro de retiro. Algunas únicamente permiten recibir atención médica, por lo que no generan semanas de cotización para una pensión por cesantía o vejez.

Entre ellas están:

Modalidad 32: Seguro Facultativo, utilizado principalmente por estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior, así como por determinados familiares de trabajadores del IMSS y la CFE.

Seguro Facultativo, utilizado principalmente por estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior, así como por determinados familiares de trabajadores del IMSS y la CFE. Modalidad 33: Seguro de Salud para la Familia, mediante el cual las personas pueden contratar servicios médicos para ellas y sus familiares .

Seguro de Salud para la Familia, mediante el cual las personas pueden . Modalidad 36: corresponde a determinados trabajadores de gobiernos estatales, municipales y organismos descentralizados, pero su esquema no incluye el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

¿Qué modalidad te conviene según tu régimen de pensión?

La modalidad de aseguramiento no determina si perteneces a la Ley 73 o a la Ley 97. Ese régimen depende exclusivamente de la fecha en que comenzaste a cotizar por primera vez ante el IMSS.

Ley 73: si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

En este régimen, el cálculo de la pensión considera principalmente las semanas cotizadas, el salario promedio de las últimas 250 semanas y la edad de retiro.

Por eso, para quienes cumplen los requisitos, la Modalidad 40 puede ser una alternativa para mejorar el monto de la pensión, pues permite continuar cotizando con un salario igual o superior al último registrado, sin rebasar el límite legal.

También es posible seguir acumulando semanas mediante un empleo formal o el esquema de incorporación de trabajadores independientes, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Ley 97: si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

En este régimen, la pensión depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual de la AFORE, además de las semanas cotizadas y la edad para solicitarla.

Por ello, es importante considerar el salario base de cotización y las aportaciones que se destinan al ahorro para el retiro. El esquema de incorporación de trabajadores independientes permite acceder a servicios de seguridad social y generar ahorro para el retiro.

La Modalidad 40 también permite acumular semanas y recursos en los seguros correspondientes, pero no debe asumirse que siempre es la alternativa más conveniente para quienes pertenecen a la Ley 97. Su utilidad depende de las semanas que tengan, el salario con el que cotizaron y el costo de las aportaciones.

¿Cuál modalidad del IMSS te conviene para pensionarte?

No existe una modalidad que sea la mejor para todas las personas. La elección depende de si tienes un empleo formal, trabajas por cuenta propia o ya dejaste de cotizar bajo una relación laboral.

Si tienes un empleo formal: tu patrón debe registrarte en el régimen obligatorio correspondiente. Tus aportaciones permiten acumular semanas y recursos para el retiro.

tu patrón debe registrarte en el régimen obligatorio correspondiente. Tus aportaciones permiten acumular semanas y recursos para el retiro. Si trabajas por tu cuenta: puedes incorporarte al esquema de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS, que contempla servicios médicos, prestaciones y ahorro para el retiro.

puedes incorporarte al esquema de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS, que contempla servicios médicos, prestaciones y ahorro para el retiro. Si dejaste de trabajar y quieres seguir cotizando: puedes revisar si cumples los requisitos para inscribirte en la Modalidad 40.

puedes revisar si cumples los requisitos para inscribirte en la Modalidad 40. Si eres estudiante o contrataste un seguro médico familiar: debes considerar que las modalidades 32 y 33 no generan semanas para una pensión por cesantía o vejez.

Antes de elegir, es recomendable consultar tu Constancia de Semanas Cotizadas, verificar tu fecha de primera afiliación y revisar tu situación ante la AFORE (si eres de la Ley 97). Estos datos permiten identificar el régimen que te corresponde y conocer qué alternativas tienes para continuar construyendo tu retiro.

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