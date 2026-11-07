INE denuncia ante la FGR presuntas irregularidades en recursos públicos

INE mantiene política de cero tolerancia ante irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, con el objetivo de que se investiguen posibles conductas constitutivas de delito.

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que corresponde a la FGR investigar los hechos y, en caso de encontrar elementos que acrediten algún delito, determinar las responsabilidades correspondientes dentro de sus atribuciones.

#BoletínINE 📄 | El INE presenta denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.



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¿Por qué el INE presentó una denuncia ante la FGR?

El INE explicó que la denuncia responde a su obligación institucional de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.

El Instituto señaló que esta determinación se tomó sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.

De esta manera, el organismo dejó claro que la revisión de posibles irregularidades no está limitada a una administración o cargo en particular.

INE mantiene política de cero tolerancia ante irregularidades

El organismo electoral reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos públicos bajo su responsabilidad.

Asimismo, destacó que su actuación está enfocada en tres principios:

Legalidad: garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Transparencia: proteger la correcta administración de los recursos públicos.

Rendición de cuentas: permitir que se determinen las responsabilidades correspondientes.

El Instituto insistió en que estas medidas forman parte de su compromiso con el manejo adecuado de los recursos destinados a sus funciones constitucionales.

¿Qué sigue tras la denuncia del INE ante la FGR?

Con la presentación de la denuncia, el INE solicitó la intervención de la FGR para que investigue las posibles conductas delictivas y, en su caso, establezca las responsabilidades que correspondan.

En la información difundida, el Instituto no precisó los montos involucrados, las personas relacionadas con las presuntas irregularidades ni los periodos de gestión bajo revisión.

Tampoco detalló las conductas específicas que motivaron la denuncia.

Por ahora, el organismo electoral reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

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