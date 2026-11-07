Proyecto solar en Yucatán preocupa a comunidades mayas por tala de árboles

El proyecto de la Planta Solar Haab Kiin, cerca de Umán, Yucatán, genera preocupación entre habitantes de comunidades mayas por la posible transformación de alrededor de 250 hectáreas de vegetación para instalar paneles solares.

Pobladores de Oxcum y Texán Palomeque temen que la construcción del parque solar afecte la fauna, los cenotes y el acuífero de la región. La superficie contemplada equivale aproximadamente a 350 canchas de fútbol.

Planta Solar Haab Kiin: comunidades temen daños ambientales

Aunque el proyecto busca generar energía limpia en Yucatán, habitantes cuestionan el impacto que podría tener la eliminación de vegetación sobre el clima y los ecosistemas de la zona.

Jorge Cua, poblador de la región, expresó su preocupación por la cantidad de árboles que podrían retirarse y las consecuencias que esto tendría en los próximos años.

“Van a talar casi de 250 hectáreas a 300 hectáreas. O sea, imagínate la magnitud”, señaló.

También advirtió sobre el posible aumento del calor en las comunidades durante las próximas décadas.

Habitantes temen por venados, aves y cenotes

La preocupación no se limita a los árboles. Los pobladores también piden conocer qué ocurrirá con los animales que habitan en las superficies donde se instalarían los paneles solares.

Lucía Chan, habitante de la zona, mencionó la presencia de cenotes, aves y venados que podrían verse afectados por los trabajos.

Según relató, se les informó sobre la posibilidad de colocar una malla para proteger a los animales. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo se garantizaría su conservación.

Conagua advierte posibles riesgos para el acuífero de Yucatán

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que tres proyectos de parques solares ubicados en zonas de Umán, Hunucmá, Peto y Tekax podrían modificar procesos naturales relacionados con el agua.

Entre los posibles impactos identificados se encuentran:

Cambios en la filtración del agua de lluvia.

Alteraciones en la recarga del acuífero.

Posibles efectos sobre los recursos naturales de la región.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones ambientales relacionadas con estos proyectos.

Comunidades mayas piden información sobre el proyecto solar

Habitantes de Oxcum y Texán Palomeque solicitan información clara sobre el futuro de la biodiversidad, la fauna y los recursos hídricos ante la posible transformación de cientos de hectáreas.

El planteamiento de especialistas y autoridades es impulsar las energías limpias sin comprometer los recursos naturales, mediante la prevención de impactos ambientales y el diálogo con las comunidades.

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