Mon Laferte rompe el silencio tras recibir un golpe en el rostro durante un concierto en Las Vegas

Mon Laferte se encuentra bien a pesar del golpe en el rostro. Foto: Cuartoscuro

Mon Laferte respondió a la agresión que sufrió durante su concierto en Las Vegas y explicó que la mujer que lanzó el objeto al escenario “no lo hizo con mala intención”.

A través de una publicación en X, Mon Laferte confirmó que se encuentra bien después de lo ocurrido e hizo un llamado a las personas que acuden a sus conciertos.

“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, mencionó.

Estoy bien 😊 la Chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más 🙏

Mañana y pasado

Nos vemos en el Kia Forum en Los Angeles! Y se acaba la gira por USA

Los amo ❤️ — Mon Laferte (@monlaferte) November 6, 2026

Agregó que este 7 y 8 de noviembre estará en el Kia Forum de Los Ángeles, California, donde cerrará su gira por Estados Unidos.

¿Qué le ocurrió a Mon Laferte?

Fue el pasado 5 de noviembre, cuando Mon Laferte fue agredida durante una de sus presentaciones de su gira “Femme Fatale Tour” en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas.

El momento quedó registrado en videos de los asistentes, que comenzaron a circular en redes sociales.

La cantautora chilena se encontraba interpretando “Amárrame”, canción que lanzó a dueto con Juanes, cuando una mujer que se encontraba entre las primeras filas lanzó un celular hacia el escenario.

"Mon Laferte":

Porque fue agredida luego de que una mujer lanzara un celular a su rostro en Las Vegas pic.twitter.com/CdukNcdlDx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 6, 2026

El dispositivo alcanzó a golpear a la cantante en el lado izquierdo del rostro, cerca del ojo.

Tras recibir el impacto, Mon Laferte se llevó una mano a la zona afectada y mostró gestos de dolor antes de retirarse momentáneamente a la parte trasera del escenario.

Mientras tanto, sus bailarinas y músicos continuaron con la presentación. La situación provocó la molestia de los asistentes, quienes comenzaron a abuchear y exigieron que la responsable fuera retirada del lugar.

Los primeros reportes indicaron que los elementos de seguridad del recinto localizaron a la mujer y la acompañaron hasta la salida.

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