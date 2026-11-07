La fiscalización del IFE al INE: el archivo histórico frente a la “cortina de humo”

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca revisar 25 años de contratos y operaciones del sistema electoral mexicano, desde la etapa del Instituto Federal Electoral (IFE) hasta la del Instituto Nacional Electoral (INE). La revisión abre nuevamente el debate sobre las irregularidades administrativas documentadas en distintas auditorías y las responsabilidades que pudieron derivarse de ellas.

El anuncio también genera cuestionamientos entre exfuncionarios electorales, quienes recuerdan que ambos organismos fueron auditados durante distintas administraciones. Aunque reconocen que existieron observaciones, sostienen que muchas fueron atendidas y que existen límites legales y administrativos para recuperar información de hace más de dos décadas.

ASF busca revisar 25 años de contratos del IFE y el INE

Marco Antonio Baños, exconsejero electoral del INE, cuestionó el fundamento legal para realizar nuevamente estas revisiones, aunque señaló que no tiene inconveniente en que se investiguen los antecedentes.

No hay un asidero legal para que digan que pueden volver a hacer esas revisiones, pero no hay ningún problema que las abran, que hagan todas las indagatorias que quieran para revisar este tema. El hecho concreto es que los actos de corrupción que están generando esta crisis en el instituto fueron cometidos en este momento por la expresidenta del Instituto Nacional Electoral.

Desde Palacio Nacional se ha señalado la posible existencia de una red de exfuncionarios vinculados con la familia Hernández Casillas. En contraste, antiguos operadores electorales consideran que la revisión podría funcionar como una distracción frente a los problemas actuales del instituto.

Auditorías al IFE documentaron irregularidades administrativas

Uno de los antecedentes es el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), que recibió observaciones en las cuentas públicas de 2009 y 2011.

De acuerdo con los datos presentados, las revisiones detectaron:

Diferencias de inventario superiores a 200 millones de pesos.

Una reducción de la confiabilidad del sistema hasta llegar al 87%.

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, recordó que la institución ha sido auditada en diferentes administraciones, tanto por la ASF como por otros mecanismos de fiscalización.

Desde el IFE, el INE es una institución multi auditada, no solo por la propia Auditoría Superior de la Federación, en diferentes administraciones. Realmente esas auditorías reportaron algunos problemitas en la administración, pero nada grave y todo subsanable.

Archivos del IFE y el INE enfrentan límites de conservación

Durante la transición del IFE al INE también hubo observaciones, como 207 millones de pesos en cheques no acreditados en 2012 y pagos irregulares a asesores en 2013.

Otro punto de discusión es la posibilidad de recuperar documentos de hace 25 años. Por ello, Nicolás Domínguez García, experto en Auditoría Gubernamental del Colegio de la Contaduría Pública de México, explicó que los plazos promedio de conservación de archivos contables rondan entre siete y ocho años.

Sobre el tema de los archivos, pues estoy hablando en materia de conservación de archivos, en promedio son ocho años o siete años, ocho años para conservar información. Si nos vamos al plazo de 12 años, estamos hablando que 13 años para atrás no lo van a tener.

Así, la revisión de estos antecedentes dependerá de la documentación disponible y de los alcances legales de las investigaciones.

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