Tensión en Segob: colectivo trans intenta entrar y policías lo repliegan con extintores
La protesta en Bucareli exigió la renuncia de Arturo Medina Padilla y respuestas a demandas de salud, vivienda y derechos humanos.
Integrantes de colectivos de la comunidad trans y no binaria se manifestaron este viernes frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para exigir la renuncia del subsecretario Arturo Medina Padilla y respuestas a sus demandas de salud, vivienda y derechos humanos.
La protesta subió de tono cuando algunas personas intentaron ingresar al edificio, realizaron pintas y lanzaron piedras, lo que ocasionó daños materiales. Ante estos hechos, personal de seguridad utilizó extintores para replegar a los manifestantes.
Protesta en Bucareli termina con enfrentamiento y daños en Segob
La movilización se realizó a las afueras de la dependencia, ubicada en la avenida Bucareli. Durante la protesta, los colectivos insistieron en la renuncia de Medina Padilla y en la atención a sus exigencias.
En medio de los intentos por entrar al inmueble y los daños registrados, policías utilizaron gas de extintor para dispersar y replegar a quienes participaban en la movilización.
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