Tensión en Segob: colectivo trans intenta entrar y policías lo repliegan con extintores

| 20:05 | Sergio Iván González | Uno TV

La protesta en Bucareli exigió la renuncia de Arturo Medina Padilla y respuestas a demandas de salud, vivienda y derechos humanos.
Activistas Trans protestan en Segob
Manifestantes arrojaron piedras fuera de Segob. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Integrantes de colectivos de la comunidad trans y no binaria se manifestaron este viernes frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para exigir la renuncia del subsecretario Arturo Medina Padilla y respuestas a sus demandas de salud, vivienda y derechos humanos.

La protesta subió de tono cuando algunas personas intentaron ingresar al edificio, realizaron pintas y lanzaron piedras, lo que ocasionó daños materiales. Ante estos hechos, personal de seguridad utilizó extintores para replegar a los manifestantes.

Protesta en Bucareli termina con enfrentamiento y daños en Segob

La movilización se realizó a las afueras de la dependencia, ubicada en la avenida Bucareli. Durante la protesta, los colectivos insistieron en la renuncia de Medina Padilla y en la atención a sus exigencias.

En medio de los intentos por entrar al inmueble y los daños registrados, policías utilizaron gas de extintor para dispersar y replegar a quienes participaban en la movilización.

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