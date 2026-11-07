Tensión en Segob: colectivo trans intenta entrar y policías lo repliegan con extintores

Manifestantes arrojaron piedras fuera de Segob. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Integrantes de colectivos de la comunidad trans y no binaria se manifestaron este viernes frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para exigir la renuncia del subsecretario Arturo Medina Padilla y respuestas a sus demandas de salud, vivienda y derechos humanos.

La protesta subió de tono cuando algunas personas intentaron ingresar al edificio, realizaron pintas y lanzaron piedras, lo que ocasionó daños materiales. Ante estos hechos, personal de seguridad utilizó extintores para replegar a los manifestantes.

🚨🏳️‍⚧️ ¡PROTESTA EN SEGOB! INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD TRANS ARROJAN PIEDRAS CONTRA OFICINAS EN CDMX



Integrantes de la comunidad trans se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas en Bucareli, Ciudad de México.



⚠️ Durante la… pic.twitter.com/IbjGsaqj2N — Uno TV (@UnoNoticias) November 7, 2026

Protesta en Bucareli termina con enfrentamiento y daños en Segob

La movilización se realizó a las afueras de la dependencia, ubicada en la avenida Bucareli. Durante la protesta, los colectivos insistieron en la renuncia de Medina Padilla y en la atención a sus exigencias.

En medio de los intentos por entrar al inmueble y los daños registrados, policías utilizaron gas de extintor para dispersar y replegar a quienes participaban en la movilización.

🚨 #CDMX | Personal de seguridad de la @SEGOB_mx utiliza gas de extintor para dispersar a integrantes del colectivo trans que se manifestaban en las instalaciones de la dependencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.



La acción ocurre durante la protesta en la que exigen programas de… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 7, 2026

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